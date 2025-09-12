12 сентября 2025

Челябинец рассказал о ретроавтомобиле 1965 года, выставленном ко Дню города. Фото, видео

В Челябинске в День города проходит выставка ретротехники
«Волга» была выпущена в 1965 году
«Волга» была выпущена в 1965 году
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

Челябинец Игорь Баймаков рассказал о своем ретроавтомобиле «Волга», который представил на выставке в День города. Он пояснил, что машина требует много внимания.

«Я купил машину пять лет назад в Екатеринбурге и восстановил ее. Она требует много к себе внимания, выпущена в 1965 году, мы с ней одного года. Надо регулярно слушать, где что скрипит, устранять мелкие недочеты», — отметил владелец ретроавтомобиля.

Мужчина пояснил, что сейчас каждый год выезжает на ретрофестивали Челябинска и Екатеринбурга, где демонстрирует свою технику. В Екатеринбурге однажды он занял первое место. 

