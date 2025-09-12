Челябинец Игорь Баймаков рассказал о своем ретроавтомобиле «Волга», который представил на выставке в День города. Он пояснил, что машина требует много внимания.
«Я купил машину пять лет назад в Екатеринбурге и восстановил ее. Она требует много к себе внимания, выпущена в 1965 году, мы с ней одного года. Надо регулярно слушать, где что скрипит, устранять мелкие недочеты», — отметил владелец ретроавтомобиля.
Мужчина пояснил, что сейчас каждый год выезжает на ретрофестивали Челябинска и Екатеринбурга, где демонстрирует свою технику. В Екатеринбурге однажды он занял первое место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!