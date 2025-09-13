В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов

В следственных изоляторах Москвы впервые прошли выборы с использованием электронных терминалов, что позволило 491 арестанту проголосовать в Единый день голосования. Об этом сообщил начальник столичного ГУФСИН Сергей Мороз в ходе инспекции в СИЗО №2 «Бутырка».
«Основных отличий от предыдущих выборов — два. Впервые голосование проходит по электронному терминалу, и подследственные имеют возможность в электронном виде проголосовать. В отличие от старой формы — бумажного бюллетеня. Второе, правда, уже второй раз — появилась возможность проголосовать на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», — сказал Мороз для РИА Новости.
По его словам, арестанты из других регионов, содержащиеся в московских СИЗО, также смогли проголосовать за кандидатов в своих субъектах. В СИЗО-2 проголосовали 73 человека, процесс был организован четко и прозрачно.
Также член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина сообщила, что почти 1,5 тысячи избирателей, находящихся в СИЗО за пределами своего региона, подали заявления на участие в ЕДГ-2025. Голосование прошло в 29 субъектах РФ, 82 следственных изоляторах, где были созданы 77 специальных участковых комиссий. К утру 13 сентября в систему ГАС «Выборы 2.0» было загружено 391 протокол — 100% от запланированного количества по голосованию 12 сентября.
В России проходит единый день голосования, в рамках которого проходят выборы руководителей 20 регионов, а также депутатов законодательных собраний в 11 субъектах страны. Наибольшую активность избирателей продемонстрировали Курская область (30,57%), Еврейская автономная область (49,23%) и город Севастополь (46,8%). Около одного миллиона граждан воспользовались возможностью проголосовать дистанционно. Подробности о результатах первого дня голосования — в материале URA.RU.
