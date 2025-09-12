12 сентября 2025

В ХМАО назвали самых высокооплачиваемых офисных специалистов

В ХМАО самым высокооплачиваемым офисным сотрудником стал менеджер по продажам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Менеджеры по продажам в ХМАО получают в среднем 99 268 рублей в месяц
Менеджеры по продажам в ХМАО получают в среднем 99 268 рублей в месяц Фото:

В ХМАО самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали менеджеры по продажам. Их средняя зарплата достигла 99 268 рублей в месяц, что на 32% больше показателей прошлого года. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».

«Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в ХМАО возглавили менеджеры по продажам. Средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 99 268 руб/мес за полный рабочий день», — сообщили эксперты. На второй строчке рейтинга расположились бухгалтеры с предлагаемой зарплатой 75 700 рублей в месяц, показав рост на 13%.

В обязанности менеджеров по продажам входит поиск и привлечение клиентов, ведение переговоров, заключение сделок и поддержание отношений с заказчиками. Они также анализируют рынок и работают над выполнением плана продаж. Что касается региональных различий, то самые высокие зарплатные предложения наблюдались в ЯНАО — около 131 733 рублей в месяц. Следом шла Москва с показателем 124 608 рублей, а третье место заняла Сахалинская область, где предлагали в среднем 121 000 рублей в месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали менеджеры по продажам. Их средняя зарплата достигла 99 268 рублей в месяц, что на 32% больше показателей прошлого года. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в ХМАО возглавили менеджеры по продажам. Средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 99 268 руб/мес за полный рабочий день», — сообщили эксперты. На второй строчке рейтинга расположились бухгалтеры с предлагаемой зарплатой 75 700 рублей в месяц, показав рост на 13%. В обязанности менеджеров по продажам входит поиск и привлечение клиентов, ведение переговоров, заключение сделок и поддержание отношений с заказчиками. Они также анализируют рынок и работают над выполнением плана продаж. Что касается региональных различий, то самые высокие зарплатные предложения наблюдались в ЯНАО — около 131 733 рублей в месяц. Следом шла Москва с показателем 124 608 рублей, а третье место заняла Сахалинская область, где предлагали в среднем 121 000 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...