В ХМАО назвали самых высокооплачиваемых офисных специалистов

В ХМАО самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали менеджеры по продажам. Их средняя зарплата достигла 99 268 рублей в месяц, что на 32% больше показателей прошлого года. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».
«Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в ХМАО возглавили менеджеры по продажам. Средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 99 268 руб/мес за полный рабочий день», — сообщили эксперты. На второй строчке рейтинга расположились бухгалтеры с предлагаемой зарплатой 75 700 рублей в месяц, показав рост на 13%.
В обязанности менеджеров по продажам входит поиск и привлечение клиентов, ведение переговоров, заключение сделок и поддержание отношений с заказчиками. Они также анализируют рынок и работают над выполнением плана продаж. Что касается региональных различий, то самые высокие зарплатные предложения наблюдались в ЯНАО — около 131 733 рублей в месяц. Следом шла Москва с показателем 124 608 рублей, а третье место заняла Сахалинская область, где предлагали в среднем 121 000 рублей в месяц.
