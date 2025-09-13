На эспланаде в Перми устанавливают новую сцену и арт-объекты

В Перми завершается благоустройство 64-го квартала на эспланаде
Работы по благоустройству 64-го квартала эспланады планируют провести в 2025 году
На эспланаде в Перми завершается благоустройство 64-го квартала: высажены деревья, обновлено освещение и начался монтаж новой уличной сцены. Об этом сообщают СМИ. 

«Ремонт 64-го квартала эспланады, расположенного за Театром-Театром в сторону улицы Крисанова, близок к завершению. Работы выполнены на 80%. Подрядчик высадил деревья и кустарники, обновил систему освещения и уложил асфальтобетонное покрытие», — передает ИА ТЕКСТ.

В настоящее время ведутся работы по установке многофункциональной уличной сцены из террасной доски, арт-объектов и П-образной входной арки. Также в сквере появятся парклеты — модули с навесами, столиками и сиденьями для отдыха горожан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году планируется благоустроить 64-й квартал эспланады. Сквер между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова хотят назвать «Вишневый сад».

