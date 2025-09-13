Самолет «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром

Рейсы Москва—Геленджик перенаправлены в Минеральные Воды из-за сильного ветра
Рейс Москва—Геленджик отправлен в аэропорт Минеральных Вод, из-за ухудшения погодных условий в Геленджике
Рейс Москва—Геленджик отправлен в аэропорт Минеральных Вод, из-за ухудшения погодных условий в Геленджике

Аэропорт Геленджика временно прекратил прием рейсов из-за сильного северо-восточного ветра. Рейсы «Аэрофлота» из Москвы перенаправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды, сообщила авиагавань курорта.

«В связи с ухудшением погодных условий рейс SU1082 Москва—Геленджик будет отправлен в аэропорт Минеральных Вод. Обратный рейс SU1083 также будет выполнен оттуда»,— сообщается в telegram-канале аэропорта Геленджика. Ранее Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль и организовала выездной прием граждан для защиты прав пассажиров.

В субботу рейсы SU1154 и SU1148, выполнявшие перелеты по направлению Москва—Геленджик—Москва, были перенаправлены на альтернативные аэродромы. Самолет авиакомпании «Смарт Авиа», следовавший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в Сочи. Пассажирам советуют обращаться в колл-центры авиаперевозчиков для уточнения актуальной информации о расписании.

В связи с ухудшением погодных условий деятельность аэропорта Геленджика временно приостановлена. Все авиарейсы перенаправляются на альтернативные аэродромы. Как сообщили в надзорных органах, южная транспортная прокуратура осуществляет особый контроль за развитием ситуации.

