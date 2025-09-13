Еврокомиссия предложила «креативный» способ использования замороженных активов России для помощи Украине — заменить их на облигации ЕС. Это позволит избежать прямых обвинений в конфискации, но несет серьезные юридические риски.
«Это предложение, которое один из чиновников окрестил „юридической изобретательностью“, поможет создать значительный дополнительный поток финансирования для Киева. При этом технически экспроприации самих российских активов не будет, однако с правовой точки зрения ход очень рискованный», — отмечает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico.
Согласно плану, наличные средства будут заменены на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. Это якобы поможет Брюсселю обойти текущие ограничения, позволяющие изымать только проценты с замороженных активов, но не основную сумму.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских резервов, из которых более 200 млрд находятся в Евросоюзе, в основном в бельгийской Euroclear. С января по июль 2025 года ЕС уже перевел Украине 10,1 млрд евро доходов от этих активов.
Москва неоднократно называла заморозку активов воровством. В качестве ответной меры введены ограничения на вывод средств иностранных инвесторов из недружественных стран через специальные счета типа «С». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любые попытки Европейского союза завладеть российскими активами встретят решительный и жесткий ответ со стороны Москвы. По ее утверждению, подобные действия будут рассматриваться как кража, и никто из причастных к этим преступлениям не избежит последствий.
