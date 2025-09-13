Западные страны в будущем сами вынудят Украину признать суверенитет над территориями, которые стали российскими в результате референдума в 2022 году. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Если Запад откажется от повестки любой ценой ослабить Россию, а примет как данность существующую Россию и необходимость строить с ней как минимум экономически добрососедские отношения, то этот вопрос плавно отойдет на второй план и постепенно уйдет. Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это [суверенитет]», — подчеркнул Мирошник в разговоре с ТАСС.
По словам Мирошника, заявления президента Украины Владимира Зеленского о непризнании утраты ряда регионов носят временный характер. Дипломат подчеркнул, что Киев «занимается поиском неких правовых кульбитов», чтобы закамуфлировать неизбежное. Он отметил, что вопрос признания территориальных изменений будет зависеть по итогу от позиции западных стран.
Мирошник также провел историческую параллель с непризнанием Советского Союза в 1920-1930-х годах. Он отметил, что после заключения ряда соглашений и реализации совместных проектов мировое сообщество со временем признало СССР и его границы. По мнению дипломата, и в нынешней ситуации вопрос признания территорий — это вопрос времени и интересов, а не военных действий.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что для урегулирования конфликта необходимо признание Киевом новых территориальных реалий, возникших после референдумов в 2022 году и вхождения в состав РФ Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва настаивает на международно-правовом оформлении этих изменений и выводе ВСУ из части Донбасса, которую контролирует Киев.
Мирошник в интервью журналистам также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский не хочет мира с Россией, в отличие от самой Москвы. В настоящий момент между РФ и Украиной нет даже «скелета» договоренностей, передает MK.RU. Ранее Зеленский отказался приезжать в Москву, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.