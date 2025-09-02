Для урегулирования украинского кризиса необходимо признание Киевом новых территориальных реалий, которые должны быть подкреплены международным правом. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.
«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав РФ Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать. Их нужно оформить международно-правовым образом», — пояснил свою позицию Лавров в интервью индонезийскому изданию «Компас».
В начале года на совещании с постоянными членами Совбеза Российской Федерации президент России Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно предусматривать не краткосрочное перемирие, а установление прочного и продолжительного мира. Москва продолжает настаивать на полном выводе ВСУ из частей Донбасса, которые до сих пор контролирует Киев.
Взамен Россия готова заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, передает «Национальная служба новостей». При этом все еще неясно, готова ли Украина передать РФ оставшиеся территории. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса, пишет RT.
