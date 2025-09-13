Кот, корова и мульгерой: кто пришел на выборы в Пермском крае

Завершился второй день выборов губернатора в Пермском крае. По данным на 15:00 второго дня голосования, почти треть избирателей выразили свою волю.
«В 20:00 все избирательные участки закрываются. Урны опечатываются», — отметили в краевом избиркоме. ИХ подведомственные учреждения рассказали, что на выборы пытались прорваться даже домашние животные.
Выборы губернатора Пермского края проходят в единые дни голосования. Оно продлится с 12 по 14 сентября. Проголосовать можно не только она избирательном участке, но и посредством ДЭГ. По данным на середину дня второго дня, участие в выборах приняли почти 30% жителей региона.
