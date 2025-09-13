Кот, корова и мульгерой: кто пришел на выборы в Пермском крае

Почти треть избирателей проголосовала на выборах губернатора Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пермском крае завершен второй день голосования за губернатора
В Пермском крае завершен второй день голосования за губернатора Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Завершился второй день выборов губернатора в Пермском крае. По данным на 15:00 второго дня голосования, почти треть избирателей выразили свою волю.

«В 20:00 все избирательные участки закрываются. Урны опечатываются», — отметили в краевом избиркоме. ИХ подведомственные учреждения рассказали, что на выборы пытались прорваться даже домашние животные.

Выборы губернатора Пермского края проходят в единые дни голосования. Оно продлится с 12 по 14 сентября. Проголосовать можно не только она избирательном участке, но и посредством ДЭГ. По данным на середину дня второго дня, участие в выборах приняли почти 30% жителей региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завершился второй день выборов губернатора в Пермском крае. По данным на 15:00 второго дня голосования, почти треть избирателей выразили свою волю. «В 20:00 все избирательные участки закрываются. Урны опечатываются», — отметили в краевом избиркоме. ИХ подведомственные учреждения рассказали, что на выборы пытались прорваться даже домашние животные. Выборы губернатора Пермского края проходят в единые дни голосования. Оно продлится с 12 по 14 сентября. Проголосовать можно не только она избирательном участке, но и посредством ДЭГ. По данным на середину дня второго дня, участие в выборах приняли почти 30% жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...