В центре Лондона проходят столкновения между полицией и участниками масштабной акции сторонников правого активиста Томми Робинсона. Демонстранты пытались прорвать полицейские кордоны у правительственного квартала Уайтхолл. Это привело к тому, что силовики задействовали конную полицию, сообщают российские журналисты с места событий. Митинг начался утром на площади Рассел-сквер и перерос в шествие к центру британской столицы.
«Конная полиция преградила путь участникам масштабной акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондоне. Полицейские пытаются отрезать демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл», — сообщают РИА Новости, прикладывая соответствующие видео. На них видно, как участники скандируют «позор, позор» в адрес полиции. Также по данным журналистов, полиция задержала девять человек на субботних протестах правых сил.
Причиной обострения ситуации стала попытка демонстрантов прорваться к зданиям правительства. В настоящий момент на Трафальгарской площади собралось несколько десятков тысяч человек. Протестующие скандировали лозунги против миграционной политики правительства и обвиняли полицию в ограничении свободы слова.
Многие из участников несли английские национальные флаги и портреты американского политика Чарли Кирка, убитого на этой неделе. Организатор митинга Томми Робинсон назвал мероприятие «праздником свободы слова» и утверждал в своем telegram-канале, что акции присоединились миллионы, однако полиция оценила число участников примерно в 110 тысяч человек. Параллельно с акцией Робинсона в центре Лондона прошел небольшой контрпротест левых активистов, выступающих против ограничения миграции.
