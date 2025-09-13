13 сентября 2025

Как Челябинск отметил День города. Фото, видео

Челябинск завершил празднование 289-летия города концертом Валерии и салютом
Салют для челябинцев и гостей города прозвучал ровно в 22 часа
Челябинск 13 сентября встретил свое 289-летие. Насыщенную творческую программу для жителей и гостей города впервые за много лет приготовили именно в официальный день рождения столицы региона. В разных районах города прошли творческие акции, спортивные и музыкальные мероприятия, а завершился праздник выступлением певицы Валерии и грандиозным салютом. Как это было — в подборке материалов корреспондентов URA.RU.

Юные художники рисовали Эльбруса Нигматуллина и отца Игоря Шестакова

Конкурс изобразительного искусства «Легенды Челябинска», а также концертная программа с участием лучших музыкальных коллективов и исполнителей Детских школ искусств состоялась на Кировке. В мероприятии приняли участие более полусотни учеников. Основная идея акции заключалась в том, чтобы изобразить выдающихся личностей города, которые внесли свой вклад в развитие культуры и искусства города.

В парке Гагарина школьники познакомились с профессиями в игровом формате

Как подчеркнула председатель Совета реготделения челябинского «Движения первых» Светлана Буравова, «Парад первоклассников» дал возможность объединить на одной площадке всех юных школьников Челябинска. У них была уникальная возможность познакомиться и подружиться с первой профессией.

Для челябинцев и гостей города приготовили театральные зарисовки

В центре Челябинска, на Кировке, 13 сентября прошел театральный фестиваль, приуроченный ко Дню города. В течение дня все желающие получили уникальную возможность бесплатно посмотреть лучшие постановки.

Фестивальную программу открыл спектакль «Челябинский караван» в исполнении Нового художественного театра (НХТ). Также на сцене выступил театр-студия «Стрекоза» с постановкой «Город — это мы!». Были презентованы «Басни Крылова» от театра «Манекен». Зрителей ожидали два произведения театра «Скарабей»: «Каменный цветок» и «Аленький цветочек». А театр «Аккорд» представил спектакль «Перышко для ангела».

Любителям техники представили ретро-автомобили, автобусы и троллейбусы

В городе состоялся фестиваль «ЧелТранспортФест». Мероприятие прошло на улице Карла Маркса и собрало любителей транспорта и истории со всего региона. Горожане и гости города смогли ознакомиться с выставкой ретро-техники, подвижного состава и спецтехники.

В рамках выставки посетители увидели редкие автомобили и автобусы. У посетителей была возможность посидеть в салоне, заглянуть под капот, почувствовав дух прошлого.

Доставку пельменей и супов разыграли на гастрономическом фестивале

На гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда», который происходил на набережной реки Миасс, можно было выиграть доставку пельменей или супов. В программе мероприятия прошла дегустация местных блюд, мастер-классы и розыгрыши.

Участники мероприятия попробовали уральские посекунчики, казачью перловую кашу, кыстыбай и шурпу. «Фишкой» фестиваля стало приготовления озерников — пирожков в форме рыбки из филе судака.

У Торгового центра спела Валерия и прозвучал салют

Зрителей, собравшихся в центре города, со сцены приветствовал теле- и радиоведущий Дмитрий Губерниев, который отметил особую роль города, сказав, что невозможно представить себе Россию без Челябинска. На площадке выступил Дмитрий Певцов, который приехал с собственным оркестром. Артист исполнил песни из известных советских кинофильмов и мультфильмов, включая композиции из «Бременских музыкантов», «Иронии судьбы» и «Белого солнца пустыни».

После Певцова на сцену поднялись детские творческие коллективы. Горожан поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поблагодарил жителей за вклад в развитие региона и пожелал благополучия.

Кульминацией вечера стало выступление певицы Валерии, которая исполнила любимые всеми хиты и собрала овации. Финалом праздничной программы стал яркий фейерверк: салют начался точно по расписанию, собрав множество восторженных отзывов среди зрителей.

