Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского общественного деятеля Чарли Кирка, проживал с человеком, совершившим трансгендерный переход (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации). Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах США.

Как отмечает издание, партнер Робинсона активно сотрудничает с ФБР и предоставляет следствию сведения, необходимые для расследования резонансного преступления. Переписка данного человека с Робинсоном ранее позволила ФБР оперативно задержать подозреваемого.

Партнер Робинсона после убийства Кирка добровольно обратился к сотрудникам ФБР и предоставил доступ к своему телефону и личной переписке. Это позволило правоохранителям установить местонахождение подозреваемого и получить дополнительные доказательства по делу. Источники отмечают, что именно взаимодействие партнера Робинсона с ФБР стало ключевым фактором в ходе расследования.

На Чарли Кирка, основателя организации Turning Point USA и известного консервативного активиста был совершено покушение 10 сентября на митинге в штате Юта. Главным подозреваемым стал 22-летний Тайлер Робинсон, который ранее не проявлял признаков радикализации и не был замечен в склонности к насилию. Робинсон признался в преступлении своему отцу, что позволило полиции быстро выйти на его след. Подробности резонансного дела — в материале URA.RU.

*относится к движению ЛГБТ, которое запрещено на территории РФ

