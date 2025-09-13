В России завершился второй день единого дня голосования. По данным ЦИК более 10 миллионов избирателей по всей стране уже сделали свой выбор на губернаторских и парламентских выборах. Все участки работали во всех регионах штатно с 8:00 до 20:00 по местному времени. О том, как прошел второй день голосования — в материале URA.RU.
Отмечается высокая явка
По данным региональных избиркомов, явка за два дня оказалась высокой в ряде субъектов. В Дагестане проголосовали 49,14% избирателей, в Белгородской области — 49,03%. В Еврейской автономной области показатель достиг 66,48%. В Московской области явка составила почти 20%, при этом доля дистанционного электронного голосования превысила 81%.
В Ростовской области уже второй день подряд фиксируется рекордная активность: «По итогам двух дней явка уже выше, чем на выборах главы региона в 2020 году», — подчеркнул председатель областного избиркома Андрей Буров.
Избиратели идут на участки сотнями тысяч
В других регионах активность избирателей также остается на высоком уровне. В Курской области за два дня проголосовали более 43% избирателей (более 379 тысяч человек), в Тамбовской — 42,97%, в Краснодарском крае — 42,5%, в Чувашии — 43,4%. Почти половина жителей Новгородской области проявила наибольшую активность в отдельных муниципалитетах: в Мошенском округе явка превысила 50%, в Поддорском — 41%. В Воронежской области проголосовали более 749 тысяч человек, а по технологии «Мобильный избиратель» проголосовали свыше 63% подавших заявки.
В крупных городах и промышленных центрах показатели ниже среднероссийских: в Екатеринбурге явка составила 25,06%, в Иркутске — 19,85%, в Новосибирске — около 21%. В Хабаровском крае первый день голосования завершился явкой от 7 до 17% по отдельным округам. На Ямале активность составила 35,2%; среди городов лидирует Салехард (40,65%). Во всех регионах отмечается работа участков в штатном режиме и высокая востребованность дистанционного электронного голосования.
Где проходят выборы и сколько кандидатов участвует
В 2025 году в России выборы охватили 20 регионов страны, где проходят прямые выборы губернаторов. Среди субъектов, где выбирают глав регионов, — Татарстан, Чувашия, Севастополь, Краснодарский край, Свердловская область и другие. На посты губернаторов претендуют 94 кандидата от 11 политических партий и один самовыдвиженец.
Параллельно с губернаторскими выборами проходят кампании по избранию депутатов законодательных собраний 11 регионов, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Белгородская, Воронежская и Челябинская области. Муниципальные выборы организованы в 25 городах Российской Федерации. По данным ЦИК, из выдвинутых по стране на различные должности кандидатов зарегистрирован 7 231 человек. Ведомство отмечает, что выборы проходят в штатном режиме и под контролем общественных наблюдателей.
Краткие итоги второго дня голосования
В течение суток, по данным ЦИК, было возбуждено восемь уголовных дел, связанных с инцидентами в ходе избирательного процесса. Большинство из них касались заведомо ложных сообщений о террористических угрозах. Кроме ложных сообщений, фиксировались попытки срыва Единого дня голосования с помощью кибератак: было выявлено около 100 атак на систему дистанционного электронного голосования и более 130 тысяч — на портал ЦИК России.
Несмотря на происшествия, второй день выборов в регионах сопровождался праздничной атмосферой. Избиратели приходили на участки в необычных костюмах: например, в Курганской области голосовали в костюме пчелы, а иркутский атаман явился верхом на лошади. В Пермском крае на участок пришли даже домашние животные. В Челябинской области две жительницы старше ста лет воспользовались возможностью проголосовать на дому. В Московских СИЗО впервые применили электронные терминалы для голосования, что позволило почти 500 заключенным отдать свой голос дистанционно.
