Голосование в СИЗО, уголовные дела и праздничное настроение: как прошел второй день выборов в России

В России завершается второй день выборов. Горожанам предстояло определить руководителей в 20 регионах страны, а также избрать депутатов законодательных собраний в 11 субъектах Российской Федерации. Дополнительно в 26 регионах проходят выборы депутатов.
В ЦИК рассказали, что в течение суток в связи с инцидентами, произошедшими во время избирательного процесса, было открыто восемь уголовных дел. Большинство из них были связаны с заведомо ложными сообщениями о терактах. Также уже традиционно выборы запомнились самими избирателями, которые ходили голосовать на участки в необычных костюмах. Подробнее о том, как прошел второй день выборов в регионах — в материале URA.RU.
Происшествия и их последствия
По данным центрального избиркома, восемь уголовных дел было возбуждено за сутки в связи с ложными сообщениями о террористических угрозах. Всего, по данным ведомства, за это время поступило 228 обращений о различных инцидентах, происходящих в период голосования. Она также во время брифинга подчеркнула, что подобные действия препятствуют нормальному ходу избирательного процесса и требуют жесткой правовой оценки.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, шесть ложных сообщений о минировании поступили из Курской области и Севастополя. Ведомство отметило быструю реакцию правоохранительных органов, которые оперативно проверяют все поступающие обращения и принимают меры для обеспечения безопасности на избирательных участках. В ЦИК добавили, что каждый подобный случай находится на контроле, а виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Также Памфилова сообщила о попытках сорвать единый день голосования (ЕДГ-2025) с помощью кибератак на цифровую инфраструктуру выборов. Всего было выявлено порядка 100 атак на систему дистанционного электронного голосования и более 130 тысяч атак на портал ЦИК России.
Также сообщалось и о других провокациях. Например, в Саратовской области член комиссии Михаил Качалин от КПРФ попытался помешать открытию участка №131, конфликтуя с председателем Анастасией Морозовой. Девушке потребовалась госпитализация.
Избиратели старались превратить выборы в праздник
Уже не первый год люди стараются превратить процесс голосования в особое, праздничное событие, стараясь создавать непринужденную атмосферу на участках. Этому способствуют интересные образы, в которые наряжаются россияне. На второй день голосования, например, на участке №146 в селе Отряд-Алабуга Курганской области выборы проходили в праздничной атмосфере с чаепитием и частушками, исполняемыми местной гармонисткой Зинаидой Ивановой.
В свою очередь, атаман Иркутского казачьего войска Павел Глазков приехал на избирательный участок верхом на лошади, чтобы подчеркнуть традиции и значимость голосования. А в Куртамыше (Курганская область) на участке №287 избиратель пришел голосовать в костюме пчелы — символа округа. им оказалась методист Дома детства и юношества Анна Косых. По словам девушки, она хотела создать ощущение праздника для людей.
В поселке Юбилейный Пермского края на выборы пришли корова по кличке Марья и кот Борис, что вызвало улыбки у членов избирательной комиссии. Возраст не стал помехой для голосования. Две 102-летние жительницы Челябинской области, Варвара Степановна Сурина и Софья Васильевна Данильченко, проголосовали на дому, воспользовавшись процедурой голосования. Сотрудники избирательных комиссий посетили их в поселках Межевой и Чулковка.
Заключенным дали возможность проголосовать
В московских следственных изоляторах впервые прошли выборы с использованием электронных терминалов. Об этом сообщил начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Москве Сергей Мороз во время инспекции в СИЗО №2 «Бутырка» 13 сентября. По его данным, в Единый день голосования электронным способом смогли проголосовать почти 500 заключенных.
Мороз отметил, что нововведение позволило подследственным впервые проголосовать в электронном виде, а не по бумажным бюллетеням. «Основных отличий от предыдущих выборов — два. Впервые голосование проходит по электронному терминалу, и подследственные имеют возможность в электронном виде проголосовать. В отличие от старой формы — бумажного бюллетеня. Второе, правда, уже второй раз — появилась возможность проголосовать на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», — подчеркнул глава ведомства.
По данным ГУФСИН, в СИЗО-2 проголосовали 73 человека, при этом процесс был организован четко и прозрачно. Арестанты из других регионов, временно содержащиеся в московских изоляторах, также смогли отдать голоса за кандидатов в своих субъектах. Организация выборов проходила под контролем спецкомиссий. Кроме того, по информации члена Центральной избирательной комиссии РФ Эльмиры Хаймурзиной, почти 1,5 тысячи избирателей, находящихся в СИЗО вне родного региона, подали заявления на участие в голосовании.
Губернатор Ленинградской области отдал свой голос
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 13 сентября принял участие в голосовании на выборах главы региона. Свой голос он отдал на участке в деревне Лупполово. Он также отметил высокую явку среди избирателей в округе.
Голосование на выборах губернатора Ленинградской области продлится до 14 сентября включительно. Все участки региона работают с 8:00 до 20:00. По информации областного избиркома, организованы дополнительные меры безопасности и контроля, чтобы обеспечить прозрачность избирательного процесса. В муниципалитетах развернуты информационные пункты для оперативного информирования жителей о ходе голосования и правилах участия.
Как голосует Москва
В Москве во второй день выборов открылись 14 экстерриториальных избирательных участков. Об этом сообщает Мосгоризбирком. Проголосовать на этих пунктах могут жители 19 регионов России, где проходят выборы высших должностных лиц, если они в дни голосования находятся в столице. Участки работают с 8:00 до 20:00 до 14 сентября включительно.
Выборы проходят в торговых и бизнес-центрах столицы: ТРЦ «Афимолл Сити», ТЦ «Метрополис», ТРК «Форт Отрадное», ТРЦ «Щелковский», ТЦ «ГОРОД», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Колумбус», ТРЦ «Спектр», МФК «Кунцево Плаза», ТЦ «Калейдоскоп», ТЦ «Галерея», аванзал станции метро «Курская», ТГК «Измайлово» (холл гостиницы «Дельта») и ТК «Зеленоградский». Избиратели могут отдать голос как традиционно — с помощью бумажных бюллетеней, так и через терминалы электронного голосования.
На избирательных участках назначено 84 наблюдателя: 70 от пяти парламентских партий и 14 — от Общественной палаты Москвы. По информации Мосгоризбиркома, к началу второго дня поступило 17 868 заявлений от граждан, пожелавших проголосовать на экстерриториальных участках в Москве.
