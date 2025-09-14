Академик Онищенко объяснил распространение лихорадки чикунгунья

Потепление климата является главной причиной распространения лихорадки чикунгунья в мире, а также завоза заболевания в Россию. Об этом рассказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Переносчиком вируса чикунгунья являются комары рода Aedes. Такие виды комаров как Aedes albopictus и Aedes aegypti в последние годы начали продвигаться севернее из-за глобального потепления. <...> Сейчас отмечается продвижение комаров-переносчиков вируса чикунгунья ближе к центральной России», — сказал Онищенко в разговоре с ТАСС.
В качестве одного из дополнительных факторов риска эксперт отметил значительный выезд российских граждан за рубеж. В частности, в такие страны, как Турция и Китай, где уже зафиксированы случаи заражения и наблюдается распространение опасной лихорадки. При этом он подчеркнул, что введение ограничений на поездки представляется нецелесообразным. Вместе с тем специалист указал на важность оперативного обмена информацией, своевременного выявления заболевших и проведения профилактических мероприятий среди населения.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможном распространении лихорадки чикунгунья в России. По его словам, сейчас болезнь чаще всего встречается в теплых странах Азии и Африки. Однако случаи заражения уже были обнаружены и в Европе, и в Китае. По словам врача, в Китае пик заболеваемости уже прошел, а власти активно борются с комарами, которые переносят вирус. В России риск вспышки этой болезни пока невысок, потому что для ее распространения еще не созданы необходимые условия, передает 360.ru.
