Задержан подозреваемый в мошенничестве против Олега Газманова

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошеннических действиях в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин РФ», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что уголовное дело по факту мошенничества в адрес Газманова и его жены было возбуждено еще в конце июня 2025 года.
Уточняется, что в рамках расследования рассматривается несколько эпизодов противоправной деятельности. Один из них непосредственно связан с семьей известного артиста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.