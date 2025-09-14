Задержан подозреваемый в мошенничестве против Олега Газманова

Подозреваемый совершал мошеннические действия в адрес Газманова
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошеннических действиях в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин РФ», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что уголовное дело по факту мошенничества в адрес Газманова и его жены было возбуждено еще в конце июня 2025 года.

Уточняется, что в рамках расследования рассматривается несколько эпизодов противоправной деятельности. Один из них непосредственно связан с семьей известного артиста.

