Начал карьеру с помощью сына и 20 лет содержал бывшую жену: факты к 73-летию Олега Газманова

Олег Газманов отмечает день рождения

22 июля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Сегодня Олег Газманов празднует свое 73-летие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Олег Газманов — советский и российский певец, композитор и актер, народный артист России и член партии «Единая Россия». Его первый альбом «Эскадрон» был очень успешным. После него Газманов выпустил еще 13 альбомов. Певец является четырехкратным лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон». Сегодня, 22 июля, он празднует свой 73-й день рождения. О том, как Газманов начал карьеру с помощью сына и содержал свою первую жену — в материале URA.RU. Детство и юность Газманов родился в 1951 году в Гусеве Калининградской области. Его воспитанием в основном занималась мать, так как родители рано развелись. В начальных классах он учился в калининградской школе №8, позже сменил еще две школы. Поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище на специальность «холодильные и компрессорные машины и установки», в 1973 году окончил вуз. Благодаря тому, что Газманов с третьего курса ходил на судах в море, он смог остаться на кафедре в качестве преподавателя. Читал лекции, писал диссертацию и начал задумываться о музыкальной карьере. Заслуженный артист России Олег Газманов (справа) получил премию мэрии Москвы за постановку и исполнение концертной программы «Господа офицеры-96» Фото: Олег Булдаков/ТАСС Карьера Олега Газманова В 30 лет Газманов окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Во время учебы состоят в ВИА «Атлантик», для которого написал песню «Белый снег». В 1980 году на «Песне года» ее исполнил Валерий Леонтьев. В целом, первые шаги Газманова в музыке были связаны с работой в вокально-инструментальных ансамблях и участием в различных музыкальных проектах. Однако настоящий успех пришел к артисту после начала сольной карьеры. В 1983 году будущий артист переехал в Москву, а в 1987 году одна из его песен «выстрелила». Шестилетний сын Газманова Родион исполнил песню «Люси» про потерявшуюся собаку, которая стала хитом дискотек. Сам Газманов стал выступать вместе с сыном, играя на гитаре и пританцовывая. В 1989 году певец написал песню «Эскадрон», которая стала очень популярной, и собрал одноименную группу. В 1991 году он выпускает альбом «Эскадрон», в который также вошли «Есаул», «Морячка», «Свежий ветер», «Дождись», «Путана». После этого о Газманове узнала вся страна. Творчество Олега Газманова отличается особой тематикой — в его песнях часто прославляются Родина, мужество, любовь и верность. Музыкальный стиль Газманова уникален и узнаваем — он сочетает элементы поп-музыки, рока и шансона, создавая мощное и эмоциональное звучание. Сегодня Олег Газманов продолжает активно гастролировать, записывать новые песни и радовать своих поклонников. Артист не перестает экспериментировать с музыкой, оставаясь при этом верным своему стилю и принципам. Шестилетний сын Газманова Родион исполнил песню «Люси» про потерявшуюся собаку, которая стала хитом дискотек. Сам Газманов стал выступать вместе с сыном, играя на гитаре и пританцовывая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Содержание первой жены Первой женой артиста была Ирина Газманова. Певец развелся с ней, потому что полюбил другую женщину, на которой женился впоследствии. Однако несмотря на развод, Газманов содержал свою уже бывшую жену на протяжении 20 лет после расторжения брака. Он считает, что мужчина должен быть главным добытчиком в семье, и отмечает, что не допустил бы, чтобы мать его ребенка жила в нищете. Олег Газманов (справа) с сыновьями Родионом (слева) и Филиппом (в центре) Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Второй брак Газманова От Ирины Газманов ушел к Марине Муравьевой, которую встретил на улицах Воронежа. Марина была бывшей женой брата Сергея Мавроди из «МММ». Когда пирамида развалилась, девушка развелась. Позже Газманов даже усыновил сына от бывшего мужа Марины. Певец Олег Газманов с супругой Мариной Газмановой и дочерью Марианной (слева направо) Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Проблемы с алкоголем и родство с Шифриным В молодости Газманов регулярно употреблял алкоголь, но в пьяные скандалы не попадал никогда. Он любил выпить во время своих выступлений. Спустя годы он все же перестал увлекаться напитками и начал поддерживать физическую форму. Также интересным фактом о Газманове является то, что он дальний родственник юмориста Ефима Шифрина. Такая связь была обнаружена через пожилую женщину, утверждающую, что она родственница обоих знаменитостей. В молодости Газманов любил выпить Фото: Николай Бастриков © URA.RU Интересные факты К интересным фактам биографии артиста также относится то, что он хотел поступить в «Бауманку». Однако не смог из-за семейных обстоятельств. Газманов также в юности пел в ресторанах, а перед переездом в столицу разгружал вагоны. Кроме того, певец подался в артисты ради девушки. По его словам, ее окружали шикарные парни, поэтому он решил начать играть на гитаре, чтобы привлечь внимание особы. Построить серьезные отношения с той девушкой не получилось, но зато музыка осталась с Газмановым надолго. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олег Газманов — советский и российский певец, композитор и актер, народный артист России и член партии «Единая Россия». Его первый альбом «Эскадрон» был очень успешным. После него Газманов выпустил еще 13 альбомов. Певец является четырехкратным лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон». Сегодня, 22 июля, он празднует свой 73-й день рождения. О том, как Газманов начал карьеру с помощью сына и содержал свою первую жену — в материале URA.RU. Газманов родился в 1951 году в Гусеве Калининградской области. Его воспитанием в основном занималась мать, так как родители рано развелись. В начальных классах он учился в калининградской школе №8, позже сменил еще две школы. Поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище на специальность «холодильные и компрессорные машины и установки», в 1973 году окончил вуз. Благодаря тому, что Газманов с третьего курса ходил на судах в море, он смог остаться на кафедре в качестве преподавателя. Читал лекции, писал диссертацию и начал задумываться о музыкальной карьере. В 30 лет Газманов окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Во время учебы состоят в ВИА «Атлантик», для которого написал песню «Белый снег». В 1980 году на «Песне года» ее исполнил Валерий Леонтьев. В целом, первые шаги Газманова в музыке были связаны с работой в вокально-инструментальных ансамблях и участием в различных музыкальных проектах. Однако настоящий успех пришел к артисту после начала сольной карьеры. В 1983 году будущий артист переехал в Москву, а в 1987 году одна из его песен «выстрелила». Шестилетний сын Газманова Родион исполнил песню «Люси» про потерявшуюся собаку, которая стала хитом дискотек. Сам Газманов стал выступать вместе с сыном, играя на гитаре и пританцовывая. В 1989 году певец написал песню «Эскадрон», которая стала очень популярной, и собрал одноименную группу. В 1991 году он выпускает альбом «Эскадрон», в который также вошли «Есаул», «Морячка», «Свежий ветер», «Дождись», «Путана». После этого о Газманове узнала вся страна. Творчество Олега Газманова отличается особой тематикой — в его песнях часто прославляются Родина, мужество, любовь и верность. Музыкальный стиль Газманова уникален и узнаваем — он сочетает элементы поп-музыки, рока и шансона, создавая мощное и эмоциональное звучание. Сегодня Олег Газманов продолжает активно гастролировать, записывать новые песни и радовать своих поклонников. Артист не перестает экспериментировать с музыкой, оставаясь при этом верным своему стилю и принципам. Первой женой артиста была Ирина Газманова. Певец развелся с ней, потому что полюбил другую женщину, на которой женился впоследствии. Однако несмотря на развод, Газманов содержал свою уже бывшую жену на протяжении 20 лет после расторжения брака. Он считает, что мужчина должен быть главным добытчиком в семье, и отмечает, что не допустил бы, чтобы мать его ребенка жила в нищете. От Ирины Газманов ушел к Марине Муравьевой, которую встретил на улицах Воронежа. Марина была бывшей женой брата Сергея Мавроди из «МММ». Когда пирамида развалилась, девушка развелась. Позже Газманов даже усыновил сына от бывшего мужа Марины. В молодости Газманов регулярно употреблял алкоголь, но в пьяные скандалы не попадал никогда. Он любил выпить во время своих выступлений. Спустя годы он все же перестал увлекаться напитками и начал поддерживать физическую форму. Также интересным фактом о Газманове является то, что он дальний родственник юмориста Ефима Шифрина. Такая связь была обнаружена через пожилую женщину, утверждающую, что она родственница обоих знаменитостей. К интересным фактам биографии артиста также относится то, что он хотел поступить в «Бауманку». Однако не смог из-за семейных обстоятельств. Газманов также в юности пел в ресторанах, а перед переездом в столицу разгружал вагоны. Кроме того, певец подался в артисты ради девушки. По его словам, ее окружали шикарные парни, поэтому он решил начать играть на гитаре, чтобы привлечь внимание особы. Построить серьезные отношения с той девушкой не получилось, но зато музыка осталась с Газмановым надолго.