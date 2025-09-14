Челябинский политик и управленец Гехт стала губернатором НАО

Ирина Гехт, ранее работавшая заместителем губернатора Челябинской области, с 14 сентября стала губернатором Ненецкого автономного округа, избавившись от приставки «врио». На 21-й сессии Собрания депутатов Гехт победила в открытом голосовании своих соперников. Об этом передает корреспондент URA.RU, следивший за ходом выборов.
«В ходе парламентского заседания депутаты проголосовали за одного из трех кандидатов на пост главы НАО. Для избрания на должность губернатора Ненецкого автономного округа Владимир Путин внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуры врио губернатора НАО Ирины Гехт, депутата окружного Собрания Михаила Райна и депутата Совета Заполярного района Татьяны Антипиной. Победителем голосования стала Гехт», — озвучили итоги выборов в администрации НАО.
Избрание губернатора Ненецкого автономного округа проводилось открытым голосованием. Перед голосованием каждый из кандидатов поделился своей программой развития региона. Гехт сумела заручиться поддержкой большинства депутатов НАО — за ее кандидатуру проголосовали 16 представителей законодательной власти округа.
«В стране идет бескомпромиссная борьба с коррупцией. К сожалению, факты коррупционных преступлений есть и в нашем округе. Моя задача сделать коррупцию в региональной системе управления невозможной, а в случае выявления таких фактов немедленно привлекать к ответственности виновных лиц. Я хочу обратить внимание всех чиновников. Проверки будут, и они будут вестись постоянно», — заявила Гехт.
Ранее Гехт в своей предвыборной кампании заявляла, что на посту губернатора округа будет совершенствовать коммунальную инфраструктуру региона, строить жилье, дороги и социальные объекты. И пообещала продолжить работу по привлечению федеральных средств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.