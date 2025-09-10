Все регионы
01:24
Губернатор Курганской области Шумков выбрал нового зама: что известно о Иване Ситникове
01:17
Стало известно, сколько свердловчан утонуло за прошедшее лето
01:15
Стало известно о состоянии расстрелянного друга Трампа Чарли Кирка
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
01:14
В РФ отреагировали на стрельбу в друга Трампа
01:13
В Салехарде к юбилею города запустили необычный автобус. Видео
01:13
В США застрелили друга Трампа, который критиковал Украину и призывал к дружбе с РФ: кто такой Чарли Кирк
В призывавшего отказаться от Украины друга Трампа выстрелили на митинге. Онлайн-трансляция
00:58
Депутаты Ненецкого округа поддержали челябинку Гехт на должность губернатора НАО
00:31
Появились кадры с задержанием стрелявшего в друга Трампа на митинге. Видео
00:23
В Пермском крае подорожали популярные марки бензина
Ушел из жизни Сергей Яковлев: дипломат, служивший стране более 40 лет
00:22
Трамп призвал молиться после инцидента со стрельбой в США
00:21
В США совершено покушение на знаменитого активиста и друга Трампа
00:20
В ООН заявили о риске расширения украинского конфликта из-за Польши
Москва и Минск раскрыли планы на «Запад — 2025»: когда и где пройдут масштабные военные учения
00:09
Курганские подростки рвутся на работу
00:08
Стрелявший в американского активиста Чарли Кирка задержан
00:03
В тюменской деревне многодетные семьи получили землю, но дороги к ним нет
Как пройдут выборы губернатора Ленобласти 2025: что нужно знать о кандидатах и порядке голосования
10 сентября 2025
23:55
Активиста Чарли Кирка застрелили во время встречи с фанатами в США
23:55
В Париже нашли считавшуюся утраченной картину Рубенса
23:51
Швеция поможет Польше усилить ПВО после инцидента с дронами
1
«Не предатель»: Пугачева высказалась об отношениях с Россией и призналась в проблемах со здоровьем
23:49
В МВД Польши раскрыли количество сбитых БПЛА, прилетевших в страну
23:46
Пермские власти объявили грызунам войну
23:46
Милонов обрадовался возбуждению уголовного дела в отношении многоженца Сухова
Споры о дронах и подлые провокации Украины: главные новости об СВО за 10 сентября
23:35
Чем известен в Кургане Воробьев, назначенный первым замгубернатора
23:31
ВСУ атакуют Белгородскую область, есть пострадавшие
23:30
«Радиостанция Судного дня» передала новое слово после инцидента с дронами в Польше
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
23:25
«Несерьезный подход»: адвокат прояснил ситуацию с иском к Люсе Чеботиной
23:25
Названы опасные комбинации лекарств
23:16
Открыли купе и выпустили: собаку, которую перевозили в поезде Новороссийск — Екатеринбург, ищут почти неделю
URA.RU разыграет iPhone 17 среди своих читателей
23:15
Социологи РФ попросили Путина спасти телефонные исследования
23:15
В упавших в Польше обломках БПЛА не нашли взрывчатки
23:05
Врач рассказал, как обнаружить бессимптомные болезни сердца
Путин отреагировал на новые провокации ВСУ
23:05
В Тюмени из-за проблем с пандусом для девочки с СМА возбуждено уголовное дело
23:04
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели велогонщика в Пермском крае
23:03
На Западе рассказали, как Украина и ЕС могут упустить шанс на мир
Россия добьется роста экономики, миновав инфляцию
22:55
Челябинскую трамвайную блогершу Maleficent вызвали в полицию
22:42
Появились доказательства вины Украины в атаке дронов на Польшу
22:33
Над регионами РФ сбили 23 украинских дрона
Польша и Украина устроили дерзкую провокацию против России
22:26
Союзники признали слабость ПВО Польши после инцидента с дронами
22:16
МВД: фигуранты дела о курских фортификациях построили опорные пункты на 10%
22:13
У жены премьера Польши Туска угнали машину
В Подмосковье загорелся склад рядом с конюшней. Онлайн-трансляция
22:07
Аномальные дожди прошли в Кургане
22:06
Зеленский ввел пакет санкций против России
22:06
Бандитский Петербург отдыхает: когда выйдет и о чем будет сериал «Лихие: Глава 2»
2
Россия усилит свой самый большой грузовой порт
21:50
Скончался российский дипломат Сергей Яковлев
21:46
Умер российский дипломат Сергей Яковлев
21:43
В аэропорту Нижнекамска введены ограничения
Пламя накрыло склад в Подмосковье: фото и видео масштабного пожара
21:41
Около 200 тысяч человек участвуют в протестах по всей Франции
1
21:38
В России оценили уровень инфляции
1
21:30
Чиновник из команды Шипилова покинет правительство ХМАО
Страшные последствия: Песков ответил на вопрос об отправке войск на Украину — что он еще рассказал журналистам
21:29
Камала Харрис раскритиковала Байдена за одно его решение
21:26
В России впервые за три года произошло снижение цен
2
21:23
Росавиация закрыла аэропорт Бегишево
Новый генконсул РФ в Нью-Йорке: что известно о карьере и биографии Алексея Маркова
21:22
Жена пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва в Босфоре
21:20
Экскурсия в темноте, криминальное шоу и концерт песен Slipknot: куда сходить в выходные в Тюмени. Афиша
21:16
Городской прокурор ушел с поста, а рыбаки получат субсидии: события дня в ЯНАО
Скандалы, голы и суд: что известно о карьере Смолова, против которого возбудили дело
21:15
Пожар на складе в Подмосковье потушен
21:15
Вторая ветка метро и Академический без пробок: Екатеринбург будущего глазами нейросети. Фото
21:14
Зеленскому понравилось выступление фон дер Ляйен в Европарламенте
1
21:12
КТК досудебно оплатил 179,3 млн рублей ущерба от разлива нефти
21:10
В больнице Дербента малыш получил страшный ожог — за дело взялся юрист из Екатеринбурга
21:07
Монеты с Путиным произвели фурор в Германии
21:07
Избирком случайно приписал лишнюю судимость кандидату в депутаты в Тюменской области
21:05
Найден труп свердловчанина, которого искали неделю. Фото
21:03
Экс-директор Киркорова назвал большую сумму, которую Пугачевой могли предложить за интервью
21:02
Рубио провел переговоры с главой МИД Китая
21:00
Выборы, криминал и отопительный сезон: главные новости Кургана за 10 сентября
20:57
В Ленинском районе Челябинска женщина на иномарке сбила ребенка
20:56
Многоженец Сухов подал три иска к Первому каналу
20:56
Двух высокопоставленных чиновников курганского правительства утвердили в должностях
1
20:54
Четыре семьи в Белгороде лишились жилья из-за атаки ВСУ
20:53
В Нижневартовске перекроют дороги из-за легкоатлетического кросса. Карта
20:52
Свыше тысячи человек пострадали во время беспорядков в Непале
20:48
«Кампус фест», битва роботов в парке Горького и Романовские дни в Чердыни: афиша Пермского края
20:45
Челябинцев в выходные зовут послушать рок и узнать тайны закулисья театра кукол. Афиша
20:43
Житель тюменского села погиб на пожаре. Фото
20:38
Самолет из Ханты-Мансийска приземлился в Салехарде с опозданием на пять часов
20:32
Детство в эвакуации, первый нокаут и «дружба» с мафией: как жил и творил Иосиф Кобзон
20:30
Король Бахрейна ездит на Aurus, подаренном Путиным. Видео
20:30
ЕС сделал жесткое предупреждение Вашингтону
20:26
Польша готовит новые провокации против России и Белоруссии
20:25
Брат самого молодого экс-мэра России из ХМАО создал боевое подразделение БПЛА
20:24
Трамп одним словом охарактеризовал инцидент с дронами в Польше
3
20:21
Челябинский ветеран СВО Рожков выступил на спартакиаде по адаптивному спорту. Фото
20:20
Заслуженная разведенка и песни Цоя в исполнении панков: как провести выходные в Ханты-Мансийске
20:18
Раскрыто количество погибших от удара Израиля по столице Йемена
20:14
Зеленский пошел на радикальный шаг ради войны НАТО и России
2
20:14
Самый тонкий смартфон и отказ от титана: полный обзор новинок от Apple 2025 года
20:13
Глава тюменского избиркома прокомментировал отсутствие у тюменцев интереса к выборам
20:13
Под Екатеринбургом открыли стадион для будущих олимпийских чемпионов. Фото
3
20:12
Bloomberg объявил нового самого богатого человека в мире
20:12
Из Перми в Дубай могут запустить прямые авиарейсы
20:11
СБ ООН перенес заседание из-за атаки Израиля на Катар
20:10
Морской бой и мастер-класс под винишко: чем заняться в Нижневартовске в выходные
20:05
Лимитированный мерч Кургана от Фадеева начнут распродавать онлайн
20:00
Гости из Тибета и нон-фикшн : афиша самых ярких мероприятий Сургута
19:58
«Месть и хайп»: психолог оценила некрасивый жест Преснякова после развода
19:57
Израиль ударил по минобороны в столице Йемена
19:53
МВД Польши сообщило о найденных обломках беспилотников
19:49
Мерц: НАТО готова к защите в связи с проникновением дронов в Польшу
19:49
Всю жизнь на операции: хирург Борсук вступил в битву за мандат
19:48
Европейский суд снял санкции с бизнесмена Дмитрия Пумпянского
1
19:46
МИД РФ предложил Польше консультации по инциденту с дронами
19:46
В МИД РФ прокомментировали мифы Польши об инциденте с дронами
19:41
В Тюмени отменили ранее отложенный на несколько часов рейс в Сочи
19:37
Путин освободил от должности глав МВД по Ингушетии и Сахалинской области
19:37
Герой России наградил ямальскую мэрию медалью. Фото
19:34
Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина осудили на шесть лет
19:32
Блогер Блиновская может выйти на свободу до конца года: адвокат Жорин разъяснил процесс
1
19:32
Оппозиционные политсилы в Томске запустили «умное голосование»
1
19:30
Арендный бум: как в Кургане за месяц подорожал съем квартир
19:28
В конгрессе США жестко высказались о действиях властей Украины
19:26
Мерц: НАТО готова защищаться после инцидента с дронами в Польше
1
19:23
Трамп обсудит с лидером Польши инцидент с дронами
19:20
Пугачева высказалась об обиде со стороны Киркорова
19:17
Алиментщика из ХМАО с миллионным долгом помогла уличить умная камера на вокзале в Сочи
19:15
Экс-чиновника Самарской области отправили в колонию за хищение 3,8 млн рублей
19:15
Apple показала iPhone 17 и другие новинки. Фоторепортаж
19:14
Генконсул Китая захотел приехать в Челябинск на отдых. Фото
19:13
В Свердловской области за провокации на избирательных участках можно получить срок
3
19:11
Пугачева рассказала, почему не вернется в Россию
6
19:10
Власти Польши сделали признание по поводу инцидента с дронами
19:08
Герой СВО вошел в общественную молодежную палату Тюменской области
19:05
Путин освободил глав Сахалинской и Ингушской полиции
19:01
Пугачева призналась в любви к Михалкову
19:00
В Чайковском Пермского края в лицее установят мини-завод по переработке нефти
19:00
Уральский голос СВО объяснил, какова миссия артистов в зоне спецоперации. Фото
18:59
Пугачева призналась в серьезных проблемах со здоровьем
18:58
Махонин дал легендарному пермскому саночнику установки по развитию главного спортивного пермского вуза
18:56
Вильнюс вызвал российского дипломата после инцидента с дронами в Польше
18:50
Пелагея пригласила жителей Салехарда отпраздновать юбилей вместе. Видео
18:50
На борьбу с раком Мишустин дал челябинцам 452 миллиона рублей
18:50
Пугачева рассказала, как влюбилась в Галкина*
18:46
Тюменский вуз вошел в элитную образовательную ассоциацию
18:40
Представитель Газманова отреагировала на новости о повышении гонорара певца на 2 млн рублей
2
18:39
Суд продлил арест экс-губернатора Курской области Смирнова
18:37
Стала известна судьба сотрудников и заключенных закрывающейся колонии в Копейске
18:33
Обновленный КРК «Уралец» в Екатеринбурге откроет концерт Niletto за один рубль
18:33
В Челябинской области задумались о строительстве лыжероллерной трассы вблизи Чебаркуля
18:33
Не больше 60 поездок в месяц: тюменский профсоюз предложил экономить на пенсионерах
18:32
Суд поставил точку в вопросе освобождения бойца ММА Емельяненко
18:27
В Госдуме предложили считать бедными россиян с зарплатой ниже 43 тысяч рублей
2
18:25
Челябинцам на личном приеме губернатора помогли купить квартиры и подвести газ
18:24
В РПЦ прокомментировали призыв священника взимать церковную десятину
18:24
Пугачева отказалась признать себя предателем России
18:21
Пугачева рассказала, как решилась уехать из России
18:20
В ХМАО начали выпускать шоколад с олениной
18:20
В Курганскую область приехали девять учителей по программе «Земский работник». Фото
5
18:20
Трамп призвал казнить убийцу украинской беженки
1
18:16
Губернатор ЯНАО поздравил Волноваху с 144-летием
18:15
«Купить квартиру, имея 500 тысяч, реально»: что происходит с рынком жилья в Перми
18:15
В Сургуте вновь начали дорожать квартиры на вторичном рынке
18:10
В ЯНАО из пантов северных оленей будут делать косметику
18:09
Многоженцу из Владимирской области грозит три года колонии за домогательства к дочери
1
18:08
«Имеет право на примирение»: адвокат Тонкий оценил уголовное дело против Смолова
18:06
Януковичу не удалось снять санкции ЕС против себя
18:05
Свердловская область вошла топ-3 важного рейтинга страны
3
18:04
Как создать и найти каналы в Max
18:02
В Тюмени нашли фрукты и овощи с нитратами
18:02
Северяне массово едут учиться в Свердловскую область на медиков и уезжают обратно
18:01
Госэкспертиза разрешила строить Центр общественной безопасности в Челябинске
18:00
Праздничные мероприятия Дня города Тарко-Сале: фестивали, ярмарки, конкурсы, концерты звезд
18:00
«Гнездо» на большой земле: что на самом деле мешает частным клиникам ЯНАО удержать специалистов
17:55
России и Беларуси запретили поднимать флаги на отборе к Олимпиаде
1
17:52
Поезд в Калининград задержан из-за взрыва в Вильнюсе
17:52
В Челябинской области правительство хочет провести эксперимент с обращением газа
17:51
Гостей юбилея Нового Уренгоя порадовали изысканными рыбными блюдами
17:50
«Это пролог»: VIP-коммунист пообещал свердловчанам сюрприз на выборах губернатора
17:48
Пермякам рассказали, кто получит отопление в первую очередь
17:47
В столице Литвы произошел мощный взрыв, объявлена эвакуация
1
17:47
В Кургане открыли кофейню в сквере музея. Видео
1
17:44
Почему в Перми растут цены на готовые квартиры, которые в итоге сложно купить
17:42
В Екатеринбурге посадили главаря банды экс-милиционеров, обвиненных в массовых расстрелах
1
17:41
Нефтяников ХМАО зовут на вакансии с зарплатой в 400 тысяч рублей
17:41
В День города челябинцы смогут бесплатно прокатиться на ретро-автобусе «Икарус»
17:38
Избирательные участки Тюменской области признали безопасными
17:38
Власти США сделали резкое заявление на фоне инцидента с дронами в Польше
4
17:38
В ХМАО ветеранов СВО научат вести бизнес
17:36
Протестующие захватили вокзал в Париже
17:35
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на несколько российских регионов
17:34
Свердловские рабочие оказались в числе лидеров по зарплатным предложениям в России
17:34
От салюта до мотофристайла: Салехард, Харп и Лабытнанги приглашают на грандиозные гуляния. Афиша
17:33
Дело о хищении 152 млн на строительстве оборонных сооружений передано в суд
17:32
В соседях — только избранные: в Тюмени продают квартиру за 86 миллионов рублей
17:28
На Ямале снизили региональную выплату зэкам, уходящим на СВО
17:26
Минобороны предложило Польше консультации по теме прилета БПЛА
17:25
Трудовая инспекция раскрыла подробности гибели нефтяника на месторождении в ХМАО
17:25
Россия нанесла массированный удар по ВПК Украины
1
17:25
Экс-губернатора Курской области подозревают во взяточничестве
17:25
В избиркоме Курганской области объяснили, как проголосовать онлайн при слабом интернете
5
17:21
Из Екатеринбурга внезапно ушла федеральная сеть автоцентров
17:20
Пожар на складе в Подмосковье локализован
17:20
МО: Россия сбила 32 украинских дрона
17:20
Спорт, искусство и настолки: куда сходить в Ноябрьске и Муравленко на выходных. Афиша
17:16
Очевидцы пожаловались на отсутствие спасателей на месте пожара в Подмосковье
17:10
Тарко-Сале, Новый Уренгой и Надым готовятся к праздничным выходным. Афиша
17:07
Россия готова обсудить с Польшей инцидент с дронами
17:05
Екатеринбуржцы массово отравились на свадьбе — организатора накажут
17:05
Россия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
1
17:03
НАТО применил статью 4 из-за БПЛА в Польше
2
17:02
В Екатеринбург съедутся ключевые лица автобизнеса региона
17:01
Бывшего губернатора Курской области обвиняют во взятке
17:01
Блогерша-водитель трамвая устроила аварию в Челябинске. Видео
17:00
Топ-5 лучших и худших школ по результатам ЕГЭ за пределами Кургана
17:00
Курганскому бару отказали в лицензии на алкоголь из-за близости к медлаборатории
17:00
Как оплатить проезд в пермском транспорте в 2025 году. Инфографика
3
16:57
Станки и поварешки: как в одной из худших курганских школ преобразились классы труда. Фото
16:55
Челябинец получил 11 лет колонии за убийство знакомой: ее труп он прятал на балконе
16:54
В Непале опровергли гибель жены экс-премьера страны
16:53
Тысячи сотрудников ЕВРАЗа бесплатно прививают от гриппа
16:52
Российским IT-специалистам дадут шанс стать миллионерами
16:51
НЛО отразил атаку американской ракеты у берегов Йемена
1
16:48
Тюменским предприятиям остро не хватает рабочих
16:45
Под Пермью началось строительство логистического центра крупного маркетплейса
16:42
В оперслужбах рассказали о рисках обрушений на месте крупного пожара в Подмосковье
16:42
Ребенку погибшего бойца СВО из Екатеринбурга отказали в выплате
16:42
Как вахтовикам выбрать надежную компанию в ЯНАО и не остаться без денег
16:37
Молодая мама из Шадринска искала коляску для ребенка, но попала на мошенников
16:37
Самые дорогие билеты и торт в виде ковра: что известно о предстоящем форуме TNF в Тюмени
16:33
В ХМАО бурильщик погиб на нефтяном месторождении, упав с шестиметровой высоты
16:32
Челябинский депутат Госдумы Лантратова вернула тюменца с фронта к жене и четырем детям
1
16:29
Яндекс начнет переводить коми-пермяцкий язык
16:29
Экс-главу свердловского «Движения первых» Ермаченко оставили в колонии
16:29
Путин обсудил с главой Смоленской области меры поддержки участников СВО
16:28
Юрист Айвар рассказала, реально ли сесть в тюрьму за анекдот
16:27
Лидеру ОПГ экс-милиционеров запросили срок за массовые убийства в Екатеринбурге
16:26
Генсек НАТО Рютте: самолеты четырех стран участвовали в сбитии над Польшей БПЛА
16:26
Россия запросила доказательства обвинений по Буче
3
16:24
«Мы хотели 45»: стало известно, из-за кого увеличили стоимость проезда в Тюмени
1
16:21
Суд вынес приговор по делу о хищении при строительстве Нахимовского училища
16:21
В Челябинской области резко снизились цены на новые кроссоверы
16:20
С 2026 года рыбаки Ямала получат повышенные субсидии и равное распределение квот
16:17
Раскрыты подробности мощного пожара в Подмосковье
16:17
Лидер свердловской банды экс-милиционеров раскаялся и хочет уйти на СВО. Видео
16:15
Прибытие нескольких авиарейсов в Пермь задерживается после введения ограничений. Скрин
16:15
В Кургане и Шадринске ожидается похолодание до 7 градусов и дожди
16:15
Под Челябинском ликвидируют колонию, известную VIP-сидельцами и бунтом
1
16:14
Шумков: в Курганской области наладят производство растительного протеина из сои
6
16:14
Чиновники из Катав-Ивановска попали под следствие из-за опасного для жизни дома
16:11
Посол России в Польше раскрыл, откуда дроны прилетели в Польшу
2
16:11
НАТО проверит инцидент с дронами в Польше
16:10
В Шадринске ночью сгорел дом вместе с хозяином
16:10
Мощный пожар вспыхнул на складе рядом с конюшней: что происходит в подмосковном поселке Некрасовский
16:05
Генконсула КНР угостили челябинскими круассанами, которые экспортируют в Китай. Фото
16:05
Песков: руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях
16:05
Минцифры расширит список доступных ресурсов в период ограничений
16:05
В Екатеринбурге за закрытыми дверями ТРЦ устроят ночную вечеринку со звездами
16:04
Тысячи единиц оружия отобрали у свердловчан
16:01
Круг из десяток скамеек установили в Заозерном районе Кургана. Фото
5
16:00
Тоболяк получил медаль за то, что быстрее всех добежал до Китая. Фото
15:56
Мегионские нефтяники получили награду всероссийского конкурса за социальные проекты
15:55
Кремль — URA.RU: ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля
1
15:54
Песков: Польша не пыталась связаться с Россией после атаки беспилотников
15:50
Песков: нет сведений о смене позиции стран по вопросу отправки войск в Украину
15:50
С пляжей Краснодарского края эвакуировали людей из-за угрозы атаки БПЛА
15:50
В Кремле высказались об обвинении Польшей России за атаку дронов
15:50
Леса поджигают противники: курганский боец из зоны СВО обратился за помощью. Видео
1
15:48
Площадь пожара в Подмосковье увеличилась до 15 тысяч квадратных метров. Фото
15:48
Питание осенью: что есть, чтобы не болеть и не толстеть — советы диетолога
15:47
В Непале военные открыли огонь по заключенным, есть погибший
15:46
Вынесен приговор по делу о хищении при строительстве Нахимовского училища
15:45
Аэропорт Катманду возобновил работу
15:45
Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с государственным визитом
15:45
Экс-директору курганского депстроя Саблуковой предлагают работу у застройщиков. Инсайд
15:42
Раскрыта площадь мощного пожара на складе в Подмосковье
15:42
ВСУ устроили хаос в харьковском Изюме
15:40
Суд Сургута вынес приговор жителю за призывы убивать мигрантов
15:37
Под сотню нелегалов обнаружили в московском хостеле
1
15:35
Россия раскрыла, с какой стороны дроны влетели в Польшу
15:35
Тюменский омбудсмен раскритиковал идею сенатора отправить школьников в поля
15:34
Мощный пожар в Подмосковье угрожает конюшне
15:32
В Перми приставы взыскали с безбилетников 3 млн рублей
15:28
Второй житель ХМАО выиграл миллионы в лотерею
15:26
Россия отказалась отдавать самолеты Airbus иностранным перевозчикам
15:24
Аэропорт Катманду возобновил работу
15:22
В Челябинске нашли вандалов, заливших пеной детские горки и электросамокат
1
15:21
Трамп окончательно потерял веру в продолжении давления на Россию
1
15:20
В Кургане назвали топ-10 кандидатов по деньгам, заложенным на выборы в облдуму
15:18
В Херсонской области введен режим ЧС из-за засухи
15:17
Вспыхнул мощный пожар на складе в Подмосковье. Видео
15:16
ВСУ атаковали социальный объект в Белгороде
15:13
ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу ВСУ секретных данных
15:13
Тюменским работодателям порекомендуют новые меры поддержки участников СВО
15:13
Спелеокамера и допзанятия: лучшие детские сады Перми по версии родителей
15:12
Фон дер Ляйен: вступление Украины и Молдавии в ЕС станет воссоединением Европы
2
15:12
Пассажиры рейса в Петербург сутки ожидают вылета
15:11
«Абьюзер»: Гордон прилюдно пожаловалась Королевой на Леру Кудрявцеву
15:06
Россиянам хотят дать право ежегодно оценивать чиновников через «Госуслуги»
1
15:06
Подельник экс-милиционеров умер до разгрома банды в Екатеринбурге
15:05
Возле Шершней в Челябинске построят новые корпуса крупного отеля. Скрин
15:05
Свердловского мэра наказали за долгий ответ жителю
15:04
В посольстве России во Франции сообщили о мерах безопасности из-за протестов
15:02
В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российские регионы
15:01
Россиянин пытался провезти за границу редкие часы со столетней историей
15:00
Фон дер Ляйен потребовала навсегда избавиться от энергоресурсов России
15:00
ВСУ атаковали здание правительства в Белгороде, ВС РФ ведут бои в высотной застройке: карта СВО 10 сентября
15:00
«Впал в кому и умер»: в Кургане судят сына экс-лидера «Локомотива» по делу об убийстве. Эксклюзив
15:00
На ремонт трех квартир тренеров спортшколы власти потратят семь миллионов рублей
15:00
Как уроженец маленького северного поселка стал пермским губернатором: биография Дмитрия Махонина
15:00
Челябинских детей в выходные зовут на День города, аниме и встречу с трендовыми монстрами. Афиша
15:00
«Удобство избирателя»: почему выборы в ЯНАО будут идти три дня
14:59
В ХМАО суд вынес приговор тренеру, по вине которого едва не утонул ребенок
14:58
У Польши не получилось доказать якобы российское происхождение сбитых дронов
1
14:56
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА второй раз за сутки
14:55
Введены ограничения в аэропорту Самары
14:54
В Польше нашли обломки ракеты
14:51
Reuters: НАТО не считает инцидент в Польше с беспилотниками атакой
14:51
Владимир Путин поздравил Ларису Долину с 70-летием
14:50
Мэра Екатеринбурга научат эвакуироваться
14:50
Гладков рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ
14:50
Полное видео презентации Apple, где показали новые iPhone
14:48
В Москве открыли наследственное дело после смерти председателя Верховного суда Подносовой
14:47
Wildberries засудил свердловского бизнесмена на сотни тысяч рублей
14:45
В Тюмени наступит бабье лето. Скрин
14:45
Футболисту Смолову избрана мера пресечения
14:45
Салехарду 430 лет: концерты, шоу, экстрим, спектакли, чаепитие, ярмарки, угощения, звезды
14:44
Более 60 лет в театре и мемуары в книге: что известно о скончавшейся актрисе Агнессе Петерсон
14:44
Лариса Долина прокомментировала участие Shaman на «Интервидении»
1
14:41
В Курганской области гонщик и тяжелоатлет стали новыми мастерами спорта. Фото
14:41
В новой команде Смолова рассказали, как уголовное дело скажется на карьере футболиста
14:39
Премьер Польши назвал количество сбитых над Польшей беспилотников
1
14:38
Аэропорт Самары не принимает самолеты
14:35
Минобороны РФ: Украина атаковала Крым и Белгородскую область
14:35
Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа
14:32
Туск рассказал о количестве дронов, нарушивших границу Польши
14:32
Назначен новый генконсул России в Нью-Йорке
14:32
Китайские компании вливают более миллиарда рублей на рекламу VK
14:31
В центре Челябинска ко Дню города установили зеркальную скульптуру верблюда. Фото
14:30
Глава Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА
14:29
Работа аэропорта в Геленджике приостановлена
14:29
После новости URA.RU из тюменских магазинов начали убирать автоматы с азартными играми
14:29
Шаманский обряд и таро-расклады: в Тюмени набирают популярность экзотерические кофейни
14:29
Контрактникам Тюменской области предлагают уникальные условия службы
14:28
Лучший маслодел: как купец Балакшин из Кургана построил империю, а теперь о нем снимают фильм. Видео
4
14:28
В Париже люди начали перекрывать улицы из-за законопроекта о бюджете на 2026 год
14:25
Белоруссия предупреждала Польшу о приближении дронов
1
14:25
Жительница ХМАО криком отпугнула медведя, который мешал ей рыбачить. Видео
2
14:23
В жилом доме на востоке Москвы взорвался газовый баллон
14:22
Когда в тюменские магазины привезут новый айфон 17
1
14:22
В Ноябрьске пройдет осенняя «Ярмарка вкусов»: что можно купить
14:22
Сеть необычных секонд-хендов из Ижевска заходит в Екатеринбург
1
14:21
Губернатор ХМАО раскрыл сроки строительства федерального центра добровольчества в Ханты-Мансийске
14:20
Суд принял решение по делу Федора Смолова
14:19
Обломки дрона упали на дом в Польше, а Туск назвал БПЛА российскими: последние подробности о ситуации в стране
14:15
Экс-военного строителя оставили под стражей по обвинению в крупном мошенничестве
14:14
Временный поверенный в делах РФ Ордаш вызван в МИД Польши
14:13
Курганец пожаловался на нелегальную рекламу букмекерской конторы
14:12
Генконсулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков
14:12
Браконьер из Салехарда выловил чира на 134 тысячи рублей
14:11
В МИД Литвы высказались по поводу проникновения БПЛА в Польшу
14:11
Владельцы ТЦ «Мега» отказались от планов на вторую очередь
1
14:10
В Челябинске в 10 раз ускорили анализ уложенного дорожниками асфальта
14:09
Росавиация закрыла аэропорт Геленджик
13:59
Школы Белгорода и Белгородского района перевели на дистант из-за атак ВСУ
13:59
Кадыров высказался о новой должности своего племянника в бывшем «Даноне»
13:55
На базе УзГА будут обучать летать на новом самолете «Байкал»
13:55
Курганскую игрушку будут продавать по всей России. Фото
13:54
Начал карьеру прокурора в Кургане и ушел в Новом Уренгое: профайл Александра Строгалева
1
13:52
Российский детский омбудсмен помогла пермской многодетной семье переехать в квартиру. Видео
13:51
Что известно о строительстве ТРЦ недалеко от озера Черное в Кургане. Фото, видео
2
13:49
Польша попросит НАТО об услуге после инцидента с беспилотниками в стране
13:46
ФСБ поймала шпиона Украины в Крыму
13:45
«Это фейк»: мэра свердловского города «отправили» в отставку
13:41
Картаполов: Запад ищет новые болевые точки на границах с Россией
13:33
Трамп проигнорировал вопрос о беспилотниках в воздушном пространстве Польши
13:32
Юные волейболисты из Беларуси и России поборются за «Кубок губернатора Ямала»
13:31
В аэропорту Екатеринбурга перенесли рейс в Саратов из-за угрозы атаки БПЛА
13:31
«Газпром» распродает подержанные автомобили в ЯНАО
1
13:30
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
1
13:30
На выборах в Троицке партийцы снялись с выборов на округе участника СВО
13:30
Из-за каких претензий главе курганского округа грозит отставка
13:28
В Челябинске толпа подростков избила сверстника: участники нападения установлены
13:27
Одну из беднейших стран мира захлестнули протесты из-за блокировки соцсетей: что известно о независимом Непале
13:22
ЕК собирается прекратить поддержку Израиля
13:17
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
1
13:15
От детских игрушек до пекарен: кто и зачем продает бизнес в Кургане
1
13:14
«Снегопад теперь не оправдание»: города и районы Челябинской области получили новую коммунальную технику. Фото
13:12
Урсула фон дер Ляйен высказалась о судьбе российских активов
13:06
«Гражданам всегда будет мало»: Журова ответила на слова Нагиева о пенсии в 20 тысяч
5
13:03
Прокурор Нового Уренгоя Строгалев покинул пост. Инсайд
13:00
ЕС потратит миллиарды евро ради создания военного альянса с Украиной
12:59
Мамонт на десерт и утка по-пекински: чем тюменские рестораны будут кормить гостей TNF
12:58
Как в России пройдет единый день голосования 12-14 сентября: в каких регионах голосуют. Карта
2
12:58
Как принять участие в едином дне голосования 12-14 сентября и что для этого нужно: справка
12:55
Белоруссия оповестила Польшу и Литву о приближении к ним летательных аппаратов
12:54
Бакальчук назначен исполнительным директором «М.Видео»
12:54
Какие праздники отмечаются 11 сентября 2025 года: что можно делать и нельзя
12:53
Тюменцев предупредили о риске гибели посевов
12:53
Путин поздравил Ларису Долину с юбилеем
12:51
Челябинский губернатор оценил книгу статусного депутата Госдумы о хрущевской «оттепели»
12:51
Apple после анонса новых IPhone перестала продавать старые модели
12:50
Уральский полпред открыл патриотический форум в ХМАО напутствием от Путина. Фото
12:49
Без пистиков и посикунчиков: старинные рецепты коми-пермяцкой кухни от шефа
12:44
Тюменские власти расселят из аварийного жилья 159 человек
12:42
Захарова объяснила, почему Европа «не может спрыгнуть с русофобской повестки». Видео
1
12:41
Силовики показали, где скрывается беглый зек из Екатеринбурга. Карта
12:40
Какая будет зима 2025-2026: народные приметы и советы
12:39
Как в Челябинске школьники будут учиться в дни выборов
12:38
Ради челябинского «Мечела» власти могут запретить банкротства меткомбинатов
12:37
Туск утверждает, что над Польшей были сбиты якобы российские дроны
12:32
В Кургане интересно: жители примут участие в «Кроссе нации» и получат сувениры. Афиша
12:30
Агент украинской разведки планировал убить сотрудника российского ОПК
12:30
В Кургане школы и детский сад отремонтируют до конца следующего года
2
12:30
Суд ХМАО освободил от наказания разорившегося миллиардера, обвиняемого в мошенничестве
12:30
Курганцы получат штраф, если будут собирать редкие грибы, появившиеся в лесах. Фото
1
12:24
В 90 лет скончалась заслуженная артистка театра Петерсон
12:21
Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане
12:20
Россия разорвала соглашение по культуре и науке с Украиной
12:17
В Тюмени рекордно подорожали новостройки
12:15
В Белгородском районе приостановили работу крупных ТЦ
12:13
В РСТ рассказали, как протесты в Непале повлияли на российских туристов
12:11
Мишустин повторно назначил Пиотровского директором Эрмитажа
12:09
Челябинская Госавтоинспекция прекратила прием экзаменов на права
12:06
У Илона Маска появился «конкурент» по заработку
12:06
«На картошку!»: тюменские родители поддержали идею трудового воспитания в школах
2
12:06
Бельгия готова пойти на финансовые риски с активами РФ ради Украины
12:05
Сколько курганцев будет участвовать в электронном голосовании на выборах
12:01
В ХМАО нашли необычный гриб из Красной книги, похожий на морской коралл. Фото
12:00
Рекордное число участников и победители из Африки: подведены итоги Пермского марафона
12:00
«Отличник народного просвещения»: что известно о кандидате в пермские губернаторы Караваевой
11:58
В Кургане из горящей многоэтажки пожарные спасли четырех человек. Фото
11:58
В аэропорту Екатеринбурга скрутили пассажира
11:56
Умерла актриса Агнесса Петерсон
11:56
Программа выполнения дешевых авиаперелетов из Перми в Минск завершится досрочно
11:55
В России появился новый эффективный способ борьбы с мошенниками
11:54
Крупный актив тюменского правительства обвинили в нарушении авторских прав
11:54
Пермский край занимает 4-е место в РФ по популярности онлайн-голосования на выборах
11:52
Минэнерго Польши сделало заявление после пролета БПЛА над страной
11:52
Какие грибы собирают на Ямале осенью: особенности, виды, рекомендации
11:51
Обломки дрона упали на жилой дом в Польше
11:50
Какие выборы пройдут в ЯНАО в сентябре 2025 года
11:49
Здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона ВСУ
11:49
На берегу Черного моря в Крыму челябинский застройщик построит крупный ЖК комфорт-класса. Фото
11:48
ФСБ предотвратила убийство ключевого сотрудника ОПК в Ижевске
11:46
Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые в связи с сообщениями о дронах
11:43
В Шадринске обнаружили взрывоопасный боеприпас времен Гражданской войны. Фото
11:43
Стало известно, сколько детей пропали в России за лето 2025 года
1
11:43
Пушилин: в Красноармейске ВС РФ ведут бои в высотной застройке
11:42
В Тюмени жениха задержали в день свадьбы у ЗАГСа за кражу. Видео
11:39
На участке трассы М-5 в Челябинской области временно ввели реверс
11:38
Под Челябинском появится склад сети «Магнит» за пять миллиардов рублей. Фото
11:37
Запуск отопления 2025: как и когда начнется отопительный сезон в Кургане
11:36
Для новой футбольной арены в ЯНАО закупят ультрасовременную плазму
11:35
Kaspersky: мессенджер MAX безопаснее Telegram и WhatsApp*
11:34
Херш впервые отреагировал на новую версию о подрывах «Северных потоков»
11:30
Хищники и веревочный городок: что власти Кургана хотят сделать в экопарке
3
11:29
Глава Лабытнанги проведет онлайн-встречу с жителями перед днем города
11:29
Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов на одной тысяче «квадратов»
11:27
Пермяк, изготовивший ружье и хранивший в доме взрывчатку, получил срок
11:25
В ХМАО появился новый лотерейный миллионер
1
11:24
Отопительный сезон 2025: как тюменские энергетики готовятся к зиме
11:22
Польский генштаб заявил об уничтожении всех неопознанных дронов в небе
11:21
В Салехарде прокуратура и Роспотребнадзор нагрянули в «Магнит» и «Пятерочку»
11:21
Мэр Науменко рассказал, когда начнут поиск подрядчика для строительства дублера Чеховского моста в Кургане
11:16
Еще один российский аэропорт приостановил работу
11:12
Производство красной икры в России может вырасти более чем на 30%
11:12
В отношении футболиста Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки
1
11:10
В Уватском районе осудили водителя Mercedes-Benz, который насмерть сбил ребенка
11:10
Украинский катер попытался атаковать Черноморский флот
11:08
На улицы Кургана выйдет 40 новых автобусов
3
11:06
В Челябинске в час пик рухнула опора дорожных знаков
11:04
Пермяк нашел съедобный гриб синего цвета. Фото
11:04
В ХМАО под суд отправили подрядчика нефтяной компании за взятки заказчику
11:02
Shot: Елену Блиновскую могут выпустить на свободу до конца года
11:01
На Камчатке на уроке физкультуры умерла школьница
10:59
Дроны атаковали 13 регионов России, в аэропортах задержали более 21 рейса: карта атак 10 сентября
10:58
МО РФ: Уничтожен украинский безэкипажный катер
10:56
Курганцам предлагают стать частью элитарного мира классической музыки, купив билеты в филармонию
10:55
Какой силы будет магнитная буря 11 сентября 2025: прогноз солнечной активности
10:54
Дочь челябинской актрисы Оболдиной хочет стать флористом
10:53
ВСУ применили психотропные препараты на Харьковском направлении
10:51
В Сумской области не осталось медиков и еды из-за украинских военкомов
10:50
Названа причина обрушения в доме в Свердловской области
10:48
Андроид Дуняша устроит битву роботов в пермском парке Горького
10:47
Введены временные ограничения в аэропорту Саратов
10:45
В Тюмени введут абонементы для экономии на проезде в автобусах. Эксклюзив
10:45
Вторжения БПЛА, экстренный созыв министров и закрытые аэропорты: что происходит в Польше к этому часу
10:44
В Тюмени подешевели земельные участки
10:41
Названы самые популярные направления для отдыха этой зимой
10:41
В Улан-Удэ во время стройки погибли четверо мигрантов
10:40
Российский детско-юношеский автоспорт получил новый виток развития
1
10:32
УФСБ уличило пермяка, работавшего на оборонном заводе, в госизмене
10:32
Coca-Cola подала в суд на компанию из Южной Осетии
10:29
Пермский концерт оперной дивы Надежды Павловой покажут онлайн
2
10:26
Полиция Польши рассказала про сбитый дрон
1
10:23
Суд арестовал россиянку за попытку госизмены, ее обнаружили в ста метрах от позиций ВСУ
10:22
Рецидивиста, порезавшего полицейского в баре Троицка, отправили в СИЗО
10:18
В ЯНАО квадроцикл перевернулся на дороге
10:18
Дачникам обозначили частые ошибки при уборке участков осенью
10:13
В Польше закрыли воздушное пространство над частью страны
10:13
Курганцы массово находят в лесах редкий гриб: чем полезен ежовик коралловидный. Фото
1
10:09
Челябинские врачи спасли маленького ребенка с гигантским абсцессом печени
1
10:08
Отмены и задержки авиарейсов в России 10 сентября 2025: информация к этому часу
10:05
Скончавшийся 14-летний свердловский хоккеист был лучшим в команде
10:04
Челябинская молодежь готова идти на заводы, похожие на IT-офисы
10:04
Над 13 регионами России сбили более сотни беспилотников
10:02
«Революция зумеров» в Непале: как протесты обернулись расправой над представителями власти
1
10:01
Отец погибшего 14-летнего хоккеиста из Асбеста находится на СВО
10:00
Ямальца осудили за подкуп врача ради получения больничного
09:58
Премьер Польши созвал экстренное заседание кабмина в связи с ситуацией в воздушном пространстве
1
09:57
В Курганской области мать через суд выселила сына из квартиры
09:57
Япония закрывает свои дипломатические центры в России: с чего начался конфликт стран, как на него повлиял Киев
1
09:57
В Тюмени отремонтируют один из въездов в город
09:53
Туск подтвердил вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши
09:49
В ЯНАО мужчина умер от переохлаждения в тундре
09:48
Аэропорты Польши закрыты из-за вторжения неизвестных объектов в воздушное пространство
09:48
В Челябинске задерживаются вечерние рейсы из Сочи и обратно. Скрин
09:46
Третьеклассница из ХМАО отсудила у школы компенсацию за падение на перемене
09:43
В челябинском районе начинается отопительный сезон
09:40
Жителя ЯНАО отправили в колонию за поножовщину в баре
09:38
На Ямале ищут двух пропавших жителей села
09:36
Зеленского предупредили об угрозе убийства
09:35
Минобороны: Россия сбила 122 украинских дрона за ночь
09:34
Сальдо рассказал, какие украинцы рассказывают страшилки жителям Херсонской области
09:30
Как выглядит строящийся ТРЦ в районе озера Черное в Кургане. Фото, видео
09:30
От воспитателя детсада до лидера коммунистов: чем известна кандидат в пермские губернаторы Ксения Айтакова
09:28
На Ямале внедрят ИИ в здравоохранение, строительство и ЖКХ
09:25
Депутат Госдумы оповестил об значимых изменениях в России с 1 октября
09:23
Сбежавшего арестанта из СИЗО Екатеринбурга ищут в Курганской области. Фото
09:19
Гусев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Воронежскую область
09:13
Профессиональный игрок рассказал, с чем можно сравнить российский футбол
09:10
Две сотни тысяч китайцев собирают iPhone 17 беспрерывно круглые сутки
09:00
Кто и как будет следить за выборами губернатора в Свердловской области
4
08:56
Кадыров рассказал о работе войск на 14 направлениях
08:55
Искалеченных бойцов СВО со всей России спасает врач из Екатеринбурга
3
08:54
Количество детей с ожирением удвоилось во всем мире
08:48
Крупный пермский завод ищет топ-менеджера на зарплату 200 тысяч
08:45
Шадринец получил четверть миллиона после неудачного похода в «Метрополис»
08:45
Безопасность, ДЭГ, нарушения: глава челябинского облизбиркома о выборах 2025 года
08:43
Эксперт по недвижимости рассказал о реальных ценах на вторичное жилье
1
08:43
Мощные дожди и наводнения сносят дома на Бали. Видео
08:34
Новороссийск атакуют беспилотные катера, звучат сирены
08:32
Юрист ужаснулся объему задолженности россиян по кредитам
08:26
Россиянам рассказали о профессии с уровнем заработка как у айтишников
2
08:20
Тюменская компания, ремонтировавшая здание правительства ХМАО, попала в «черный список» подрядчиков
08:13
Россияне массово раскритиковали идею Госдумы о единой спортивной форме в цветах триколора
2
08:09
Психолог рассказала, как сохранить отношения даже в сложные периоды
08:04
Разрушенная ракетами многоэтажка и пострадавшие жители: обстановка в обстрелянном ВСУ Донецке к этому часу
08:02
В Салехарде установили еще одно сердце к юбилею города. Видео
08:00
Тюмень снова зальет дождем и будет холодать
07:54
Токио закроет все японские центры в России
3
07:48
На Камчатке на 50% повысили размер компенсации на съем жилья для медиков
07:47
Арктический фронт обрушится на Свердловскую область
07:45
Бывший начальник курганского департамента экономики получила новый пост в структуре правительства
3
07:42
«Это образование не имеет смысла»: в США предрекли полное исчезновение Украины
1
07:40
Столица креатива: как Тюмень становится драйвером развития креативных индустрий Урала и РФ. Эксклюзив
07:32
В бою с ВСУ погиб военнослужащий Михаил Четин из Пермского края
07:28
Жителей японского острова Кюсю начнут срочно эвакуировать
07:23
В Тюменской области заморозили строительство завода гуаровой камеди
07:16
Жителей Новороссийска разбудили звуки сирены из-за атаки беспилотников
07:15
Терапевт объяснил взаимосвязь стресса и ожирения
07:09
В Госдуме намекнули, когда примут запрет о полном запрете вейпов
1
07:02
Россиян предупредили о новых выдумках мошенников в преддверии заседания ЦБ
07:02
Аэропорт в Польше закрыли из-за военной активности
06:56
В Тюмени сменился владелец одного из самых скандальных долгостроев
06:53
Новая остановка «шоссе Космонавтов» появилась на автобусных маршрутах в Перми
06:50
Аллаудинов рассчитывает на полное освобождение ЛНР в скором времени
06:47
В Соцфонде рассказали о нюансах перерасчета размера пенсии
2
06:39
Трамп сделал заявление о решении Израиля ударить по Катару
06:35
Пермяк получил тяжелую травму при работе со шлифовальным кругом
06:35
Курганцы назвали лучшие рестораны города: от римской пиццы до наваристого борща и хинкали
8
06:23
ВСУ начали готовиться к мобилизации женщин
06:16
В Екатеринбурге продают футболки сборной России с ЧМ-2018 с автографами. Фото
06:12
Еще в одном российском городе аэропорт перестал принимать самолеты
1
06:12
Введены временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода
06:11
Американский фильм, где Путина сыграл Джуд Лоу, покажут в России
06:05
На Ямале доставили несколько тысяч кубометров дров в северные села
06:05
Стало известно, кто сможет оформить себе кредитные каникулы с 1 октября
05:58
В пермском аэропорту на два часа задерживают перелет до Сочи. Фото
05:55
Axios: удар Израиля по Катару вызвал гнев советников Трампа
05:51
Сальдо рассказал, что будет с Каховским водохранилищем
05:44
Аэропорт Сочи массово задерживает рейсы
1
05:38
Дуров отреагировал на протесты во Франции
2
05:36
Получить документы станет проще: в Перми установят новые постаматы МФЦ
05:35
Рейс самолета из Сочи в Курган задерживается
1
05:29
Приставы арестовали активы бывшего замминистра энергетики России
05:21
В сувенирной лавке Белого дома появились монеты с Путиным. Фото
05:14
Курганцы заметили, как из руин восстанавливают Дворец пионеров. Фото
3
05:10
Юристы рассказали, можно ли уходить на больничный после увеличения груди
05:06
Пенсионерам дважды за год поднимут выплаты
3
05:05
В РФ предложили увеличить налоги на чрезмерное богатство
04:45
Додик попросил Лаврова о помощи
04:42
Трамп собрался на днях поговорить с Путиным
04:42
В Тюмени задерживаются рейсы из Сочи и обратно
04:41
Из Екатеринбурга в Алтайский край отправили более тысячи цыплят
1
04:37
Экс-губернатора Курской области Смирнова взяли под госзащиту по делу о растрате
04:34
Импортозамещение в действии: пермскую подстанцию перевели на отечественное оборудование
1
04:31
Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на 5,3 млрд рублей
04:23
Масштабный забег объединит всех жителей ХМАО
04:18
В аэропорту Сочи задержали девять рейсов
04:12
Суд продлил арест экс-замгубернатора Брянщины Петроченко
04:12
В Кургане выставили на продажу целый парк развлечений
04:00
Суд в США заморозил 5 млрд долларов иностранной помощи
03:58
В Киеве мобилизованных отпускают домой за взятку в 30 тысяч долларов
03:53
Хасбик получил заманчивое предложение от чемпиона Испании
03:52
Тимати: СБУ может «искать меня в клубе»
1
03:49
Аэропорт Сочи временно прекратил принимать и отправлять рейсы
03:38
Дети бывших топ-менеджеров пермского завода ОПК стали совладельцами бизнеса
03:27
Новый премьер-министр Франции Лекорню: что о нем известно, скандалы, отношение к СВО
2
03:24
ЯНАО и ХМАО вошли в топ-10 самых устойчивых регионов России наряду с Москвой
03:09
FT: Трамп потребовал от ЕС ввести пошлины против Китая и Индии
03:08
Свердловские геймеры оказались отрезаны от игр из-за сбоя Steam. Скрин
03:07
В России предсказали пик хакерских атак на систему голосования
03:02
Дроны, спутники или НЛО: жителей Салехарда напугали яркие шары в небе. Видео
03:01
В интернате Ростовской области ведется эвакуация из-за атаки БПЛА
02:59
ВСУ атаковали интернат в Ростовской области, началась эвакуация детей
02:59
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
1
02:54
Катар готов ответить на удары Израиля
02:47
Один из лучших регионов РФ: в Пермском крае резко снизилось число малышей-сирот
02:47
Мигрантов-нелегалов выгонят из страны 11 сентября
02:28
Курганцы добились организации пешеходного перехода на опасном участке у школы
1
02:22
В США рассказали, сколько денег планируется отправить на Украину
02:21
Силы ПВО РФ уничтожили 22 украинских дрона над регионами
02:20
Киеву оказалось нечем платить собственным военным
1
02:18
Крупный город Дагестана остался без воды
02:08
Тюменка разрешила 15-летнему сыну управлять автомобилем
02:03
Актер Збруев раскрыл причину падения в обморок на спектакле
02:00
Минцифры: СМИ неверно сообщили о новом белом списке сайтов
01:56
Катер врезался в пристань в Ивановской области, есть погибший
01:55
В Ираке два года держали в плену россиянку, связанную со спецслужбами: подробности шпионской истории
2
01:48
Трамп сообщил об освобождении похищенной иракскими боевиками Елизаветы Цурковой
01:42
Холанд забил пять, Осгард — четыре: Норвегия аннигилировала Молдову в отборе на ЧМ по футболу
1
01:35
В зоне СВО погиб гранатометчик из Пермского края
01:29
В Кольцово массово задерживаются самолеты
01:27
В аэропорту Калуги введены временные ограничения
01:23
Премьер Катара обвинил Израиль в терроризме
01:14
Спасатели освободили женщину из дома в Донецке, в который попал дрон ВСУ
01:12
Что известно о ракетах Storm Shadow, которыми ВСУ пытались атаковать Донецк. Инфографика
20
01:10
В Кургане ушла из жизни начальник по вопросам трудовой миграции
3
01:07
Самый тонкий айфон и отслеживание пульса в наушниках: Apple представила новейшие разработки
1
01:05
Tagesschau: Германия передала Украине первые установки Patriot
1
01:03
Челябинцы массово собирают редкие грибы с карамельным вкусом. Фото
00:57
В поселке ХМАО откроют культурный центр до конца года
00:49
Акции Apple упали после презентации новинок
1
00:48
Спутниковая связь и 5G: чем удивили новые часы от Apple
00:41
В Подмосковье массово отравились учащиеся элитного лицея
00:36
В Курске загорелся и упал беспилотник
00:34
Стало известно, какие сервисы будут работать при отключении интернета
00:16
Суд решил изъять у собственников ДК Кирова в Петербурге
00:11
БПЛА атаковали регионы России, поврежден дом в Курской области: онлайн-трансляция
00:05
Apple презентовала iPhone 17: характеристики и цены