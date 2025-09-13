Для автомоек на «гостевом маршруте» в Перми установят новые требования

В Перми на автомойки, расположенные на так называемом «гостевом маршруте» и вдоль улиц особого градостроительного значения, планируется ввести новые требования к внешнему виду. Соответствующий проект изменений в правила благоустройства города будет рассмотрен Пермской городской Думой.
«Корректировки предусматривают регламентацию размеров павильонов автомоек: длина должна составлять от 8 до 25 метров, ширина — от 6 до 15 метров, высота — не более 6 метров. В проекте также указано, что несущие конструкции должны быть выполнены из сварного металла, а внешняя отделка — соответствовать одному из трех предусмотренных типов оформления», — указано в тексте документа на сайте ведомства.
Дополнительно прописаны технические условия: объект должен располагаться на ровной горизонтальной площадке, а при необходимости размещения кондиционера внешний блок следует устанавливать на крыше, не превышая высоту фасадного фриза. Для владельцев некапитальных строений будет установлен переходный период: до 1 января 2027 года объекты должны привести в соответствие с новым регламентом. В случае одобрения проекта правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.
