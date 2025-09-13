13 сентября 2025

Челябинский избиратель пришел на выборы в костюме Лабубу. Фото

Избиратель в Чесменском районе проголосовал в образе Лабубу
Избиратель в Чесменском районе проголосовал в образе Лабубу Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Избиратель, пришедший на участок в Чесменском районе (Челябинская область) в костюме персонажа Лабубу, принял участие в голосовании. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

«В Чесменском районе житель пришел на выборы в костюме Лабубу. Для подтверждения личности он ненадолго приподнял маску, чтобы члены избирательной комиссии могли сверить его данные с паспортом», — отмечает облизбирком.

Лабубу перед голосованием показал членам УИК свой паспорт
Лабубу перед голосованием показал членам УИК свой паспорт
Фото:

После проведения всех необходимых формальностей избиратель опустил бюллетень в урну, тем самым обеспечив соблюдение процедуры. Голос жителя района был официально учтен.

© Служба новостей «URA.RU»
