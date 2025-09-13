Избиратель, пришедший на участок в Чесменском районе (Челябинская область) в костюме персонажа Лабубу, принял участие в голосовании. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.
«В Чесменском районе житель пришел на выборы в костюме Лабубу. Для подтверждения личности он ненадолго приподнял маску, чтобы члены избирательной комиссии могли сверить его данные с паспортом», — отмечает облизбирком.
После проведения всех необходимых формальностей избиратель опустил бюллетень в урну, тем самым обеспечив соблюдение процедуры. Голос жителя района был официально учтен.
