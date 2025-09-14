РКН: на московские ресурсы ЦИК совершено почти 100 DDos-атак

В третий день голосования в РФ было совершено под сотню DDos-атак, уточнили в РКН
В третий день голосования в РФ было совершено под сотню DDos-атак, уточнили в РКН Фото:
Специалисты Роскомнадзора зафиксировали 99 DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии России, Департамента информационных технологий Москвы и портал электронного голосования. Об этом сообщили в ЦИК РФ. По данным ведомства, общая продолжительность кибератак составила 3 часа 40 минут.

"В воскресенье зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и электронного голосования, их общая продолжительность — 3 часа 40 минут", — следует из данных РКН. Об этом сообщили в ЦИК. Трансляция хода голосования проводится на официальном сайте центрального избиркома. 

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала о беспрецедентных кибератаках на интернет-ресурсы комиссии в ходе выборов, однако все системы продолжали работать стабильно. По ее словам, за время избирательной кампании было зафиксировано более 130 тысяч атак, но специалисты обеспечили защиту порталов, и атаки не повлияли на ход голосования. Большое количество избирателей воспользовались электронным голосованием, несмотря на попытки хакерских вмешательств.

