РКН: на московские ресурсы ЦИК совершено почти 100 DDos-атак

Специалисты Роскомнадзора зафиксировали 99 DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии России, Департамента информационных технологий Москвы и портал электронного голосования. Об этом сообщили в ЦИК РФ. По данным ведомства, общая продолжительность кибератак составила 3 часа 40 минут.
"В воскресенье зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и электронного голосования, их общая продолжительность — 3 часа 40 минут", — следует из данных РКН. Об этом сообщили в ЦИК. Трансляция хода голосования проводится на официальном сайте центрального избиркома.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала о беспрецедентных кибератаках на интернет-ресурсы комиссии в ходе выборов, однако все системы продолжали работать стабильно. По ее словам, за время избирательной кампании было зафиксировано более 130 тысяч атак, но специалисты обеспечили защиту порталов, и атаки не повлияли на ход голосования. Большое количество избирателей воспользовались электронным голосованием, несмотря на попытки хакерских вмешательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.