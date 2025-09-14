Shot: глава Минздрава Мурашко спас в самолете мужчину с инфарктом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал экстренную медицинскую помощь пассажиру рейса Москва — Ханой, у которого во время полета произошел гипертонический криз. Глава Минздрава летел тем же самолетом в командировку.
«50-летнему россиянину стало плохо на третьем часу полета рейса Москва — Ханой. У него случился гипертонический криз. Вьетнамский экипаж обратился к пассажирам. Тем же рейсом в командировку на встречу с руководством Вьетнама летел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он в течение часа стабилизировал состояние пациента», — сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.
Так, Мурашко провел лечебные мероприятия, дал пострадавшему необходимые лекарства, и тот благополучно долетел до пункта назначения. Отмечается, что министр направлялся во Вьетнам для встречи с руководством страны.
Ранее Михаил Мурашко по поручению президента Владимира Путина он организовал эвакуацию тяжело больного ребенка из Китая, обеспечив сопровождение российских врачей на специальном авиаборте. Так, отмечается, что россиянка доставила своего сына в Китай с целью прохождения лечения. Однако в начале сентября состояние ребенка значительно ухудшилось, после чего китайские медики настоятельно посоветовали незамедлительно транспортировать пациента обратно в Россию. Поскольку перевозка ребенка представляла серьезную опасность, женщина обратилась за помощью в посольство РФ в Китае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.