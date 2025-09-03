Песков: Путин помог отправить из Китая в Россию больного онкологией ребенка

Путин помог ребенку с онкологией вернуться из КНР в Россию
Путин помог ребенку с онкологией вернуться из КНР в Россию Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин распорядился помочь тяжело больному ребенку из России во время своего визита в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно рассказу представителя Кремля, россиянка привезла своего сына в Китай для лечений. Однако в начале сентября состояние ребенка резко ухудшилось, а китайские врачи рекомендовали срочно вернуть пациента на родину. Перевозить ребенка было опасно и женщина обратилась в российское посольство в КНР.

«Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей», — сообщил Песков KP.RU. По его словам, россияне вылетели на самолете специального летного отряда «Россия» при содействии медиков.

Благодаря вмешательству российских властей и координации между ведомствами удалось оперативно подготовить специальный авиаборт с необходимым оборудованием и сопровождением врачей. Задействованный самолет из президентской эскадрильи  обычно используется официальными лицами высокого ранга.

В настоящее время президент России находится с рабочим визитом в Китае. Путин  прилетел в КНР 31 августа. В ходе визита президент России принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, провел трехсторонние переговоры с руководителями Китая и Монголии, а также принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

