ЦИК сообщил о 15,3 млн кибератак во время выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На интернет-портале Центризбиркома России зафиксировано больше 15 млн кибератак
На интернет-портале Центризбиркома России зафиксировано больше 15 млн кибератак Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Более 15,3 миллиона кибератак зафиксировано на интернет-портале Центризбиркома России с 1 июня. Как сообщил член ЦИК Игорь Борисов, только с начала избирательной кампании было зарегистрировано около 1,4 тысячи атак, включая мощные DDoS-воздействия.

«По последним данным, количество потенциально опасных воздействий, направленных на интернет-портала ЦИК России, по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня речь идет об атаках высокой, средней и низкой интенсивности. С 1 июня количество составило 15 328 873 атаки», — заявил Борисов в информационном центре комиссии. Информацию передает ТАСС. 

Он уточнил, что в период с 09:00 до 09:46 14 сентября была зафиксирована DDoS-атака мощностью до 20 Гбит/с на сегмент интернет-пользователей ЦИК. По словам представителя Центральной избирательной комиссии, эксперты ясно осознают масштабы и силу данной кибератаки. Он также отметил, что попытки вмешательства в избирательную систему страны продолжаются.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в период проведения выборов на инфраструктуру ЦИК осуществляется масштабное кибернетическое воздействие. Но несмотря на значительное количество кибератак, все системы продолжали работать устойчиво и без перебоев. Атаки не оказали влияния на процесс голосования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 15,3 миллиона кибератак зафиксировано на интернет-портале Центризбиркома России с 1 июня. Как сообщил член ЦИК Игорь Борисов, только с начала избирательной кампании было зарегистрировано около 1,4 тысячи атак, включая мощные DDoS-воздействия. «По последним данным, количество потенциально опасных воздействий, направленных на интернет-портала ЦИК России, по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня речь идет об атаках высокой, средней и низкой интенсивности. С 1 июня количество составило 15 328 873 атаки», — заявил Борисов в информационном центре комиссии. Информацию передает ТАСС.  Он уточнил, что в период с 09:00 до 09:46 14 сентября была зафиксирована DDoS-атака мощностью до 20 Гбит/с на сегмент интернет-пользователей ЦИК. По словам представителя Центральной избирательной комиссии, эксперты ясно осознают масштабы и силу данной кибератаки. Он также отметил, что попытки вмешательства в избирательную систему страны продолжаются. Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в период проведения выборов на инфраструктуру ЦИК осуществляется масштабное кибернетическое воздействие. Но несмотря на значительное количество кибератак, все системы продолжали работать устойчиво и без перебоев. Атаки не оказали влияния на процесс голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...