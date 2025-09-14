ЦИК сообщил о 15,3 млн кибератак во время выборов

Более 15,3 миллиона кибератак зафиксировано на интернет-портале Центризбиркома России с 1 июня. Как сообщил член ЦИК Игорь Борисов, только с начала избирательной кампании было зарегистрировано около 1,4 тысячи атак, включая мощные DDoS-воздействия.
«По последним данным, количество потенциально опасных воздействий, направленных на интернет-портала ЦИК России, по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня речь идет об атаках высокой, средней и низкой интенсивности. С 1 июня количество составило 15 328 873 атаки», — заявил Борисов в информационном центре комиссии. Информацию передает ТАСС.
Он уточнил, что в период с 09:00 до 09:46 14 сентября была зафиксирована DDoS-атака мощностью до 20 Гбит/с на сегмент интернет-пользователей ЦИК. По словам представителя Центральной избирательной комиссии, эксперты ясно осознают масштабы и силу данной кибератаки. Он также отметил, что попытки вмешательства в избирательную систему страны продолжаются.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в период проведения выборов на инфраструктуру ЦИК осуществляется масштабное кибернетическое воздействие. Но несмотря на значительное количество кибератак, все системы продолжали работать устойчиво и без перебоев. Атаки не оказали влияния на процесс голосования.
