Назван лидер голосования в ЕАО после обработки 98,2% протоколов

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк набирает 82,84% голосов по итогам обработки 98,20% протоколов участковых избирательных комиссий. Данные приводятся на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.
Кандидат от партии «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах главы региона. На втором месте — выдвиженец от ЛДПР, депутат заксобрания ЕАО Василий Гладких с результатом 7,40%. Замыкают тройку лидеров кандидат от КПРФ Александр Щербина (4,96%) и представитель «Коммунистов России» Александр Крупский (3,04%).
Ранее, согласно данным, полученным после обработки 6,59% избирательных протоколов в Еврейской автономной области, временно исполняющая обязанности губернатора Мария Костюк набрала 86,19% голосов избирателей. Она была назначена врио губернатора ЕАО указом президента России Владимира Путина от 5 ноября 2024 года. Костюк сменила на этой должности Ростислава Гольдштейна, возглавившего Республику Коми. Ранее врио главы региона занимала пост зампреда правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.