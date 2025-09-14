Российский регион подвел первые итоги выборов губернатора

ЦИК: врио главы Еврейской автономной области лидирует на выборах
В ЕАО начали подсчитывать голоса
В ЕАО начали подсчитывать голоса
По результатам обработки 6,59% избирательных протоколов в Еврейской автономной области временно исполняющий обязанности губернатора Мария Костюк получает 86,19% голосов. Первые данные приводит ЦИК. 

«Врио главы Еврейской автономной области Костюк набирает на выборах в регионе 86,19% голосов по итогам обработки первых 6,59% протоколов», — передает ЦИК. ЕАО стал одним из первых регионов, где завершились выборы. 

В прошлом году президент России Владимир Путин назначил Костюк временно исполняющей обязанности главы региона вместо Ростислава Гольдштейна. Сам Гольштейн смени Владимира Уйбу в республике Коми. Эксперты объясняли смену губернатора неспособностью Уйбы наладить взаимодействие с региональными элитами и его резонансными высказываниями.

