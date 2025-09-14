По результатам обработки 6,59% избирательных протоколов в Еврейской автономной области временно исполняющий обязанности губернатора Мария Костюк получает 86,19% голосов. Первые данные приводит ЦИК.
«Врио главы Еврейской автономной области Костюк набирает на выборах в регионе 86,19% голосов по итогам обработки первых 6,59% протоколов», — передает ЦИК. ЕАО стал одним из первых регионов, где завершились выборы.
В прошлом году президент России Владимир Путин назначил Костюк временно исполняющей обязанности главы региона вместо Ростислава Гольдштейна. Сам Гольштейн смени Владимира Уйбу в республике Коми. Эксперты объясняли смену губернатора неспособностью Уйбы наладить взаимодействие с региональными элитами и его резонансными высказываниями.
