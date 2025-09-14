Челябинский «Трактор» увез два очка из Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский «Трактор» набрал два очка в игре с клубом «Сочи»
Челябинский «Трактор» набрал два очка в игре с клубом «Сочи» Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в пятом матче выездной серии на старте сезона выиграл в овертайме у клуба «Сочи». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Игра завершилась в овертайме со счетом 3:4 в пользу „Трактора“. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий „черно-белых“ Пьеррик Дюбе», — сообщает корреспондент.

В первом периоде удача была на стороне трактористов. Счет размочил Михаил Рольгизер, затем шайбу забросил Степан Горбунов. На первый перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу челябинцев. Однако второй период остался за хозяевами и после него счет был уже 2:3. В составе челябинцев отличился защитник Сергей Телегин.

В третьем периоде сочинцы сравняли счет. На последней минуте Пьеррик Дюбе забил шайбу за «Трактор», однако она не была засчитана из-за воздействия на вратаря. Защитник соперника удалился на пять минут за удар в пах тракториста Григория Дронова. После этого игра перешла в овертайм.

В овертайме Дюбе в большинстве удалось с передачи Григория Дронова и Джошуа Ливо поразить ворота соперника. Окончательный счет — 3:4.

Следующая игра, последняя в выездной серии, состоится 17 сентября в Екатеринбурге. «Черно-белые» скрестят клюшки с местным «Автомобилистом».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в пятом матче выездной серии на старте сезона выиграл в овертайме у клуба «Сочи». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Игра завершилась в овертайме со счетом 3:4 в пользу „Трактора“. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий „черно-белых“ Пьеррик Дюбе», — сообщает корреспондент. В первом периоде удача была на стороне трактористов. Счет размочил Михаил Рольгизер, затем шайбу забросил Степан Горбунов. На первый перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу челябинцев. Однако второй период остался за хозяевами и после него счет был уже 2:3. В составе челябинцев отличился защитник Сергей Телегин. В третьем периоде сочинцы сравняли счет. На последней минуте Пьеррик Дюбе забил шайбу за «Трактор», однако она не была засчитана из-за воздействия на вратаря. Защитник соперника удалился на пять минут за удар в пах тракториста Григория Дронова. После этого игра перешла в овертайм. В овертайме Дюбе в большинстве удалось с передачи Григория Дронова и Джошуа Ливо поразить ворота соперника. Окончательный счет — 3:4. Следующая игра, последняя в выездной серии, состоится 17 сентября в Екатеринбурге. «Черно-белые» скрестят клюшки с местным «Автомобилистом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...