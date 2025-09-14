Челябинский «Трактор» увез два очка из Сочи

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в пятом матче выездной серии на старте сезона выиграл в овертайме у клуба «Сочи». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Игра завершилась в овертайме со счетом 3:4 в пользу „Трактора“. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий „черно-белых“ Пьеррик Дюбе», — сообщает корреспондент.
В первом периоде удача была на стороне трактористов. Счет размочил Михаил Рольгизер, затем шайбу забросил Степан Горбунов. На первый перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу челябинцев. Однако второй период остался за хозяевами и после него счет был уже 2:3. В составе челябинцев отличился защитник Сергей Телегин.
В третьем периоде сочинцы сравняли счет. На последней минуте Пьеррик Дюбе забил шайбу за «Трактор», однако она не была засчитана из-за воздействия на вратаря. Защитник соперника удалился на пять минут за удар в пах тракториста Григория Дронова. После этого игра перешла в овертайм.
В овертайме Дюбе в большинстве удалось с передачи Григория Дронова и Джошуа Ливо поразить ворота соперника. Окончательный счет — 3:4.
Следующая игра, последняя в выездной серии, состоится 17 сентября в Екатеринбурге. «Черно-белые» скрестят клюшки с местным «Автомобилистом».
