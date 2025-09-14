14 сентября 2025

Медведев дал единороссам первые указания по выборам в Госдуму-2026

Медведев: «Единая Россия» будет бороться за победу на парламентских выборах
Единый день голосования-2025

По предварительным результатам кандидаты от «Единой России» на выборах в регионах показали себя «весьма и весьма достойно». Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, подводя предварительные итоги Единого дня голосования, который прошел 13 сентября в 81 регионе России. Он также заявил, что ЕР будет бороться за победу на парламентских выборах и рассчитывает на высокий результат.

«Наши кандидаты выступили весьма и весьма достойно. По информации, которой мы сейчас располагаем, количество нарушений носит минимальный характер», — сказал Медведев на ВКС с регионами по предварительным итогам ЕДГ-2025. Председатель партии добавил, что в кампании этого года увеличилось число участников, имеющих опыт службы в зоне специальной военной операции.

Медведев подчеркнул, что результаты ЕДГ-2025 демонстрируют серьезные ресурсы партии накануне выборов в Госдуму в 2026 году. «Важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, „Единая Россия“ в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда», — отметил он.

В пресс-службе «Единой России» уточнили, что по сравнению с прошлыми выборами в 2024 году, в избирательных кампаниях выросло не только количество кандидатов-участников СВО, но и доля молодых претендентов на мандаты. В ряде регионов отмечается высокая явка избирателей. 

