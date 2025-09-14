14 сентября 2025

Сколько россиян проголосовало на выборах-2025 за 12-14 сентября. Инфографика

В России завершились трехдневные выборы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России завершился единый день голосования, проходивший с 12 по 14 сентября 2025 года
В России завершился единый день голосования, проходивший с 12 по 14 сентября 2025 года Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

В России завершился третий день единого дня голосования. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 16 миллионов избирателей приняли участие в выборах губернаторов и парламентов. Избирательные участки работали во всех регионах с 8:00 до 20:00 по местному времени. О том, сколько человек проголосовали по актуальным данным на выборах-2025 — в материале URA.RU.

Процентная явка на избирательные участки за все три дня ЕДГ
Процентная явка на избирательные участки за все три дня ЕДГ
Фото:

Явка по регионам

По состоянию на 18:00 14 сентября 2025 года явка избирателей варьировалась по регионам. В Тамбовской области явка составила 52,54%, что соответствует 409 098 голосующим. В Дагестане явка на тот же час достигла 68,12%. Чувашия показала 55,21% с 501 284 избирателями, тогда как Воронежская область зафиксировала явку в 48,73%, с 876 110 голосами.

Некоторые регионы отметились низкой явкой

В Смоленской области явка составила 32,7%. Новгородская область продемонстрировала 34,34% на 15:00, а Архангельская область к 18:00 показала 34,76% с 307 733 проголосовавшими.

Удмуртия сообщила о следующей активности: в Ижевске явка составила 22,55%, в Можге — 31,71%, в Глазове — 21,87%, а в Сарапуле — 23,48%. В Костромской области к 18:00 проголосовали 38,09%, а в Рязанской — 43,17%. Орловская область зафиксировала 28,90%, и в Липецкой области явка составила 26,83%. 

Другие показали высокий результат

В Курской области явка достигла 52,18% с 541 758 голосующими, в Ростовской области — 56,42%, в Краснодарском крае — 65,8%. Белгородская область показала 58,07%, в то время как в Самарской области явка составила 18,88% на выборах в городской округ и 37,30% на выборах в представительные органы муниципальных образований.

Дистанционное голосование показало хорошие результаты

В Оренбургской области явка составила 47,69%, а в Свердловской области, с учетом дистанционного голосования, она достигла 38,42% в целом и 31,18% в Екатеринбурге. Челябинская область зарегистрировала 37,69% явки, а в Курганской области — 36,22%. Калужская область отметила 42,08% с помощью дистанционного электронного голосования, где 89,76% от поданных заявлений были реализованы.

Итоги выборов-2025

По итогу наивысшие показатели зарегистрированы в Дагестане (68,12%) и Краснодарском крае (65,8%), тогда как в Смоленской области и Орловской области явка составила 32,7% и 28,90% соответственно. В Удмуртии явка была ниже 30% в нескольких городах, в то время как в Курской области активность достигла 52,18%. Итоги выборов будут обнародованы после завершения подсчета голосов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России завершился третий день единого дня голосования. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 16 миллионов избирателей приняли участие в выборах губернаторов и парламентов. Избирательные участки работали во всех регионах с 8:00 до 20:00 по местному времени. О том, сколько человек проголосовали по актуальным данным на выборах-2025 — в материале URA.RU. Явка по регионам По состоянию на 18:00 14 сентября 2025 года явка избирателей варьировалась по регионам. В Тамбовской области явка составила 52,54%, что соответствует 409 098 голосующим. В Дагестане явка на тот же час достигла 68,12%. Чувашия показала 55,21% с 501 284 избирателями, тогда как Воронежская область зафиксировала явку в 48,73%, с 876 110 голосами. Некоторые регионы отметились низкой явкой В Смоленской области явка составила 32,7%. Новгородская область продемонстрировала 34,34% на 15:00, а Архангельская область к 18:00 показала 34,76% с 307 733 проголосовавшими. Удмуртия сообщила о следующей активности: в Ижевске явка составила 22,55%, в Можге — 31,71%, в Глазове — 21,87%, а в Сарапуле — 23,48%. В Костромской области к 18:00 проголосовали 38,09%, а в Рязанской — 43,17%. Орловская область зафиксировала 28,90%, и в Липецкой области явка составила 26,83%.  Другие показали высокий результат В Курской области явка достигла 52,18% с 541 758 голосующими, в Ростовской области — 56,42%, в Краснодарском крае — 65,8%. Белгородская область показала 58,07%, в то время как в Самарской области явка составила 18,88% на выборах в городской округ и 37,30% на выборах в представительные органы муниципальных образований. Дистанционное голосование показало хорошие результаты В Оренбургской области явка составила 47,69%, а в Свердловской области, с учетом дистанционного голосования, она достигла 38,42% в целом и 31,18% в Екатеринбурге. Челябинская область зарегистрировала 37,69% явки, а в Курганской области — 36,22%. Калужская область отметила 42,08% с помощью дистанционного электронного голосования, где 89,76% от поданных заявлений были реализованы. Итоги выборов-2025 По итогу наивысшие показатели зарегистрированы в Дагестане (68,12%) и Краснодарском крае (65,8%), тогда как в Смоленской области и Орловской области явка составила 32,7% и 28,90% соответственно. В Удмуртии явка была ниже 30% в нескольких городах, в то время как в Курской области активность достигла 52,18%. Итоги выборов будут обнародованы после завершения подсчета голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...