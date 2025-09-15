Глава МИД Израиля считает премьера Испании Санчеса позором страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр Испании выразил сожаление по поводу отсутствия у страны ядерного оружия
Премьер-министр Испании выразил сожаление по поводу отсутствия у страны ядерного оружия Фото:

Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко осудил премьер-министра Испании Педро Санчеса и его кабинет, назвав их «позором для страны». Поводом для заявления стали прошедшие в Мадриде массовые пропалестинские протесты, приведшие к срыву велогонки «Вуэльта». Об этом Саар написал в социальной сети X.

«Педро Санчес и его правительство — позор для Испании!», — написал Саар в публикации. По его словам, несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление по поводу отсутствия у страны ядерного оружия, заявив, что хотел бы использовать его для «остановки Израиля». Он обратился к гражданам с призывом выйти на массовые демонстрации. В результате этого призыва пропалестинские активисты, вдохновленные призывами, сорвали проведение велогонки «Вуэльта».

В ходе заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании», который состоялся в Мадриде в воскресенье, 14 сентября, участники пропалестинской акции устроили беспорядки, вынудив организаторов досрочно остановить соревнования. Для разгона протестующих сотрудники полиции использовали слезоточивый газ, напоминает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко осудил премьер-министра Испании Педро Санчеса и его кабинет, назвав их «позором для страны». Поводом для заявления стали прошедшие в Мадриде массовые пропалестинские протесты, приведшие к срыву велогонки «Вуэльта». Об этом Саар написал в социальной сети X. «Педро Санчес и его правительство — позор для Испании!», — написал Саар в публикации. По его словам, несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление по поводу отсутствия у страны ядерного оружия, заявив, что хотел бы использовать его для «остановки Израиля». Он обратился к гражданам с призывом выйти на массовые демонстрации. В результате этого призыва пропалестинские активисты, вдохновленные призывами, сорвали проведение велогонки «Вуэльта». В ходе заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании», который состоялся в Мадриде в воскресенье, 14 сентября, участники пропалестинской акции устроили беспорядки, вынудив организаторов досрочно остановить соревнования. Для разгона протестующих сотрудники полиции использовали слезоточивый газ, напоминает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...