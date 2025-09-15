В Госдуме предупредили, почему ни в коем случае нельзя перезванивать незнакомцам

Мошенники могут убедить россиян перезвонить по незнакомому номеру, чтобы усыпить их бдительность и получить доступ к личным данным граждан. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Этот трюк используется мошенниками, чтобы вытянуть человека из чатов и писем в обычный телефонный звонок. Как только вы сами набираете номер, психология начинает работать в их пользу: кажется, что инициатива у вас, значит, источник „надежнее“. Психологически кажется, что это безопаснее и вы сами имеете контроль над тем, кому звоните, но это так только кажется», — пояснил Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Депутат отметил, что во время разговора мошенники могут торопить собеседника, создавать иллюзию официального колл-центра и собирать необходимые данные. Он рекомендовал не перезванивать по номерам из сообщений и искать контакты банков только на официальных ресурсах. Пауза и проверка информации — главные инструменты защиты от подобных схем, подчеркнул парламентарий.
Ранее эксперты предупреждали, что звонки с номеров, начинающихся не с российского кода «+7», также могут быть связаны с мошенничеством: злоумышленники часто представляются сотрудниками банков, полиции или других организаций и под разными предлогами выманивают личные данные. В одной из новых схем мошенники даже представляются работниками университетов и убеждают россиян сообщить коды из СМС для получения доступа к их личным кабинетам на портале «Госуслуги».
