Выборы губернатора в Пермском крае запомнились не только политической борьбой, но и необычными избирателями. В течение трех дней с 12 по 14 сентября к избирательным урнам приходили корова, коты и мультперсонажи. Они создавали позитивную атмосферу и напоминали, что выборы — это не только серьезное дело, но и повод для доброго настроения. Подробнее — в материале URA.RU.
Герой мультфильма «Буба» пришел на выборы
Жительница Лысьвы привела на избирательный участок человека в костюме Бубы — героя популярного мультфильма про домового. После знакомства с членами комиссии сказочный персонаж «отправился домой», а сама женщина осталась проголосовать.
Корова и кот пришли на избирательный участок
В поселке Юбилейный Губахинского округа местные животные проявили гражданскую сознательность. Ранним утром к избирательному участку пришла корова Марья, а следом за ней — кот Борис, который уже несколько дней дежурил во дворе местной школы. Охранник участка с юмором встретил необычных гостей: «Нет паспорта — нет голоса». Животные не смогли проголосовать, но создали праздничную атмосферу на выборах губернатора Прикамья.
Кот пришел на выборы в триколорном галстуке
В Губахе пушистый избиратель устроил фурор на избирательном участке. Кот не только прошел обязательную проверку металлоискателем на входе, но и получил от членов комиссии особый аксессуар — стильный галстук в цветах российского триколора. Несмотря на гражданскую сознательность, проголосовать усатый гость не смог, но заметно поднял настроение всем присутствующим и стал главным героем дня на выборах в Пермском крае.
Робот следил за выборами
В центре общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае, что находится в бывшем пермском кинотеатре «Кристалл», трудился необычный сотрудник — робот. Он перемещался по помещению, отслеживал процесс и даже рапортовал журналистам. «Голосование проходит в штатном режиме», — сообщал электронный наблюдатель представителям СМИ.
В течение трех дней жители региона голосовали за одного из кандидатов: Ксению Айтакову (КПРФ), Людмилу Караваеву (Партия пенсионеров), Дмитрия Махонина (Единая Россия), Олега Постникова (ЛДПР), Дениса Шитова (Новые люди). 1743 избирательных участка работали с 08:00 до 20:00.
В списки избирателей в Прикамье были включены 1 969 013 человек. Заявки на участие в ДЭГ подали 174 979 человек. Проголосовали — 153 984. Один электронный бюллетень признали недействительным. По результатам обработки 100% протоколов кандидат в губернаторы Дмитрий Махонин (Единая Россия) набрал 70,94% голосов, Ксения Айтакова (КПРФ) — 10,30%, Олег Постников (ЛДПР) — 7,89%, Денис Шитов (Новые люди) — 5,87%, Людмила Караваева (Партия пенсионеров) — 3,26%.
