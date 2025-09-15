Глава Чувашии Николаев победил на выборах губернатора региона

Николаев набрал 67% голосов от избирателей
Николаев набрал 67% голосов от избирателей
Действующий глава Чувашской Республики Олег Николаев победил на выборах губернатора региона, набрав 67,06% голосов. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии РФ по итогам обработки 100% протоколов.

По данным ЦИК РФ, второе место занял кандидат от ЛДПР Константин Степанов с результатом 14,23%. Далее следуют Максим Морозов из партии «Новые люди» (8,37%), Владимир Ильин от Партии пенсионеров (5,56%) и Владимир Савинов из партии «Зеленые» (3,15%).

В текущем году, аналогично избирательной кампании 2020 года, Николаев принимал участие в выборах главы республики как самовыдвиженец. По результатам голосования пятилетней давности он одержал победу, набрав 75,61% голосов избирателей при явке, превышавшей 55,5%. 

