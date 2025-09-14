Авторитетный бизнесмен из Екатеринбурга Александр Горбунов объявлен в федеральный розыск, сообщил источник URA.RU. Сведения также появились в базе розыска МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в карточке розыска. URA.RU обратилось за комментариями в свердловское СУ СК и к адвокату Горбунова. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
Имя Горбунова ряд СМИ связывает с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет». Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле.
По неофициальным данным, сейчас он может находиться в Аргентине. Его актуальных контактов в распоряжении URA.RU не оказалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!