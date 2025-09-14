14 сентября 2025

Авторитетный свердловский бизнесмен объявлен в розыск. Фото

СК объявил в розыск бизнесмена Горбунова из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция ищет Александра Горбунова по всей стране
Полиция ищет Александра Горбунова по всей стране Фото:

Авторитетный бизнесмен из Екатеринбурга Александр Горбунов объявлен в федеральный розыск, сообщил источник URA.RU. Сведения также появились в базе розыска МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в карточке розыска. URA.RU обратилось за комментариями в свердловское СУ СК и к адвокату Горбунова. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

Имя Горбунова ряд СМИ связывает с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет». Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле.

По неофициальным данным, сейчас он может находиться в Аргентине. Его актуальных контактов в распоряжении URA.RU не оказалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Горбунова связывают с рейдерскими захватами оптовых рынков
Горбунова связывают с рейдерскими захватами оптовых рынков
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авторитетный бизнесмен из Екатеринбурга Александр Горбунов объявлен в федеральный розыск, сообщил источник URA.RU. Сведения также появились в базе розыска МВД РФ. «Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в карточке розыска. URA.RU обратилось за комментариями в свердловское СУ СК и к адвокату Горбунова. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Имя Горбунова ряд СМИ связывает с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет». Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле. По неофициальным данным, сейчас он может находиться в Аргентине. Его актуальных контактов в распоряжении URA.RU не оказалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...