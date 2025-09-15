Командующий силами БПЛА ВСУ: Starlink перестал работать вдоль всего фронта

Система спутниковой связи Starlink перестала работать вдоль всей линии фронта на Украине. Об этом сообщил командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди.
«Вновь лег Starlink вдоль всего фронта», — заявил Бровди в своем telegram-канале. По его словам, сбой произошел около 08:00 и затронул все подразделения на передовой. Причиной стал технический сбой на стороне компании SpaceX.
Согласно данным сервиса Downdetector, более 40 тысяч пользователей по всему миру сегодня пожаловались на сбои в работе Starlink. Наибольшее количество обращений поступило из ЛНР и Курской области: 60% пользователей сообщили о перебоях с интернетом, 39% — о полном отсутствии связи, еще 1% — о проблемах с подключением.
Технические неполадки также зафиксированы в США, Украине, Италии, Польше и других странах. Компания Starlink подтвердила наличие сбоев на своем официальном сайте. Starlink — спутниковая сеть, обеспечивающая доступ к интернету по всему миру. Она принадлежит SpaceX Илона Маска. Система активно используется ВСУ, оборудование поставляется западными странами.
