Более 40 тысяч пользователей Starlink сообщили о сбоях в работе системы

Жители Курской области пожаловались на сбои в работе Starlink
Жители Курской области пожаловались на сбои в работе Starlink

Более 40 тысяч пользователей по всему миру сообщили о сбоях в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который фиксирует обращения пользователей с жалобами на онлайн-сервисы.

По данным сервиса, наибольшее количество жалоб на сбои Starlink поступило из ЛНР и Курской области. 60% пользователей сообщили о перебоях с интернетом, 39% — о полном отсутствии связи, еще 1% — о проблемах с подключением. Помимо США, неполадки отмечаются на Украине, Италии, Польше и других странах. На официальном сайте Starlink подтвердили наличие технических сбоев.

Ранее, 18 августа, пользователи по всему миру также столкнулись с неполадками в работе Starlink. Неполадки возникли вскоре после сбоев на платформе YouTube. Мониторинговые сервисы сообщали, что многие пользователи не могли подключиться к сети из-за нестабильного интернет-соединения.

