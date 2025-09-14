14 сентября 2025

Пермяки хвастаются собранными грибами. Фото

Грибники делятся результатами тихой охоты
Грибники делятся результатами тихой охоты Фото:

Жители Перми и края хвастаются урожаем грибов, который собрали в выходные дни. Фотографии с тихой охоты они выкладывают в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Собирали в Красновишерске. Грибов много, грибников еще больше. После холодных ночей грибы почти чистые», — поделилась Елена Мазеина и приложила фотографии, на которых пять ведер белых грибов.

«Грибы есть. Собирали в районе поселка Юго-Камский», — написал Евгений Перебатов. «Тихая охота удалась! Ездили в район поселка Новоильинский», — отчиталась Людмила Стомаченко.

Пять ведер белых грибов собрала Елена Мазеина
Пять ведер белых грибов собрала Елена Мазеина
Фото:
Евгений Перебатов собирал грибы в районе поселка Юго-Камский
Евгений Перебатов собирал грибы в районе поселка Юго-Камский
Фото:
Результат тихой охоты в районе поселка Новоильинский
Результат тихой охоты в районе поселка Новоильинский
Фото:

