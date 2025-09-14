Грибники делятся результатами тихой охоты
Жители Перми и края хвастаются урожаем грибов, который собрали в выходные дни. Фотографии с тихой охоты они выкладывают в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Собирали в Красновишерске. Грибов много, грибников еще больше. После холодных ночей грибы почти чистые», — поделилась Елена Мазеина и приложила фотографии, на которых пять ведер белых грибов.
«Грибы есть. Собирали в районе поселка Юго-Камский», — написал Евгений Перебатов. «Тихая охота удалась! Ездили в район поселка Новоильинский», — отчиталась Людмила Стомаченко.
Пять ведер белых грибов собрала Елена Мазеина
Евгений Перебатов собирал грибы в районе поселка Юго-Камский
Результат тихой охоты в районе поселка Новоильинский
