14 сентября 2025

Ветеран СВО Рожков поблагодарил челябинцев за победу на выборах в ЗСО

Ветеран СВО Алексей Рожков из Челябинска поблагодарил избирателей за доверие и поддержку на выборах в законодательное собрание региона. Соответствующее послание он опубликовал в своем telegram-канале.

«Друзья, выборы завершились, и я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто верил и поддерживал меня. Спасибо каждому, кто отдал за меня свой голос. Я буду работать рядом с вами, защищать интересы округа, помогать решать насущные вопросы. Победа на выборах — это лишь начало большой работы, и я верю, что вместе мы сделаем еще больше», — написал Рожков.

По данным ЦИК, «Единая Россия» лидирует на выборах в законодательное собрание Челябинской области, набрав 54,48% голосов (558 948 избирателей) после обработки 100% протоколов. Партия получит 48 мандатов из 60, из которых 28 — по одномандатным округам. Второе место занимает «Справедливая Россия — За правду», третье — ЛДПР. Выборы проходили с 12 по 14 сентября при общей явке 37,69% с учетом дистанционного электронного голосования. Подробности — в сюжете URA.RU.

