14 сентября 2025

Арабы впервые посетят крупнейший тюменский форум

Делегация ОАЭ впервые примет участие в форуме TNF
© Служба новостей «URA.RU»
Кроме арабов ожидаются делегации из Китая, Ирана и Узбекистана
Кроме арабов ожидаются делегации из Китая, Ирана и Узбекистана

Делегация из Арабских эмиратов впервые присоединится к участию в TNF. Об этом сообщает оргкомитет крупнейшего нефтегазового форума.

«TNF впервые посетит делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, ожидается участие компаний из Китая, Ирана и Узбекистана», — приводит слова оргкомитета «Тюменская линия».

Отмечается, что еще одним новшеством в этом году станет объединенный стенд «Белнефтехима». Также технологические дни впервые проведет казахстанская компания «КазМунайГаз»

© Служба новостей «URA.RU»
