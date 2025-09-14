Арабы впервые посетят крупнейший тюменский форум

Кроме арабов ожидаются делегации из Китая, Ирана и Узбекистана
Делегация из Арабских эмиратов впервые присоединится к участию в TNF. Об этом сообщает оргкомитет крупнейшего нефтегазового форума.
«TNF впервые посетит делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, ожидается участие компаний из Китая, Ирана и Узбекистана», — приводит слова оргкомитета «Тюменская линия».
Отмечается, что еще одним новшеством в этом году станет объединенный стенд «Белнефтехима». Также технологические дни впервые проведет казахстанская компания «КазМунайГаз»
