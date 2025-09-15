Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным лицом к лицу

Зеленский считает, что российский президент пока не готов к встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц (друг друга)», — сказал Зеленский, передает «Абзац». При этом украинский президент уточнил, что встреча возможна после прекращения огня.

Зеленский также добавил, что готов вести переговоры с Путиным напрямую, а не через посредников из США или Европы. Он отметил, что западные страны могут поддерживать процесс, однако не должны выступать в роли посредников в самом диалоге. Зеленский считает, что российский президент пока не готов к подобной встрече.

Ранее представители Кремля неоднократно заявляли, что готовы обсуждать мирное урегулирование, однако настаивают на учете интересов России и новых территориальных реалиях. Зеленский допускал возможность проведения как двусторонней, так и трехсторонней встречи с участием президентов России и США. Однако подчеркивал, что такие переговоры не могут проходить на территории РФ. Аналитики и наблюдатели отмечают, что несмотря на заявления Зеленского о готовности к встрече, на практике Киев избегает прямого диалога с Москвой.

Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности проведения трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского и представителей США в ближайшем будущем. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с журналистами президентского пула в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

