Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным лицом к лицу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает американское издание The Hill.
«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц (друг друга)», — сказал Зеленский, передает «Абзац». При этом украинский президент уточнил, что встреча возможна после прекращения огня.
Зеленский также добавил, что готов вести переговоры с Путиным напрямую, а не через посредников из США или Европы. Он отметил, что западные страны могут поддерживать процесс, однако не должны выступать в роли посредников в самом диалоге. Зеленский считает, что российский президент пока не готов к подобной встрече.
Ранее представители Кремля неоднократно заявляли, что готовы обсуждать мирное урегулирование, однако настаивают на учете интересов России и новых территориальных реалиях. Зеленский допускал возможность проведения как двусторонней, так и трехсторонней встречи с участием президентов России и США. Однако подчеркивал, что такие переговоры не могут проходить на территории РФ. Аналитики и наблюдатели отмечают, что несмотря на заявления Зеленского о готовности к встрече, на практике Киев избегает прямого диалога с Москвой.
Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности проведения трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского и представителей США в ближайшем будущем. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с журналистами президентского пула в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.