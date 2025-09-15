Завершающим событием празднования Дня города Челябинска станет военно-исторический фестиваль «Уральские герои», который пройдет 20 сентября в Никольской роще. Организаторы подготовили реконструкции военных сражений, выставку боевой техники и интерактивные площадки, сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.
«20 сентября в 11:30 Центр историко-культурного наследия города Челябинска приглашает на Военно-исторический фестиваль „Уральские герои“. В рамках фестиваля запланировано проведение исторических реконструкций, посвященных событиям Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) и Афганской войны», — отметили в пресс-службе комитета.
Мероприятие начнется в 11:30 с работы интерактивных зон и концертной программы. В 12:30 состоится ключевое событие — масштабная реконструкция эпизода Великой Отечественной войны, а в 15:00 — реконструкция событий Афганской войны. Гости смогут увидеть выставку военной техники, посетить мастер-классы и научно-популярные лекции по истории Челябинска. Фестиваль станет финальным аккордом праздничных мероприятий, посвященных 289-летию города.
