В ЦИК раскрыли, сколько составила общая явка на выборах в России

Памфилова: общая явка в ходе ЕДГ-2025 составила 47%
Явка на выборах ЕДГ в 2025 на 8% выше, чем в 2022 году
Явка на выборах ЕДГ в 2025 на 8% выше, чем в 2022 году Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

В России завершились все три дня единого дня голосования (ЕДГ). Общая явка избирателей во всех регионах России составила почти 50%. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

«То есть явка составила около 47%, и это на 8% выше, чем в аналогичный (период — прим. URA.RU) по, скажем, масштабу, формату кампании, которая была введена в дни голосования в 2022 году», — сказала Памфилова. Трансляция ее выступления ведется на сайте ЦИК РФ. Также она добавила, что всего в голосовании приняло участие 26 миллионов россиян.

В ходе единого дня голосования, состоявшегося с 12-14 сентября 2025 года, в 81 субъекте Российской Федерации прошло порядка 5 тысяч избирательных кампаний различных уровней. В рамках этих выборов в 20 регионах были проведены прямые выборы высших должностных лиц. В текущем году возможность дистанционного электронного голосования была предоставлена избирателям в 24 регионах страны. Кроме того, в Москве в рамках ЕДГ-2025 функционировали 14 экстерриториальных участков, где жители столицы могли проголосовать на выборах руководителей 19 субъектов Федерации.

