Дрозденко удержался на посту: чем занимался и как живет сейчас губернатор Ленинградской области

Победу на выборах губернатора Ленинградской области, набрав 84,21% голосов избирателей по итогам обработки всех избирательных протоколов, одержал представляющий партию «Единая Россия» Александр Дрозденко. Об этом сообщает центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Кто такой Дрозденко — в материале URA.RU.
Биография
Детство политика
Дрозденко родился в начале ноября 1964 года в селе Акжар Жамбылской области Казахстана в семье служащих. В 1973 году семья переехала в Ленинградскую область, где отец будущего губернатора стал начальником крупного животноводческого комплекса.
Отец Дрозденко происходил из семьи ссыльных немцев и работал зоотехником, а мать преподавала русский язык и литературу. Сам Александр проявлял интерес к учебе и спорту: учился в школах с углубленным изучением химии и биологии, занимался волейболом и баскетболом. После переезда семьи по службе отца он получил аттестат зрелости уже в третьей школе Ломоносовского района.
Образование
В 1981 году он поступил на экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института. Во время учебы будущий политик играл в волейбольной сборной вуза, увлекался рок-музыкой, особенно творчеством группы The Rolling Stones, и получил прозвище «Дрозд».
Карьера
Завершив обучение в институте в 1986 году, Дрозденко начал профессиональную деятельность по специальности в сельскохозяйственных предприятиях Кингисеппского района. Уже к 1988 году он занял должность главного экономиста в агропромышленном объединении «Агро-Балт».
Через три года Дрозденко был избран депутатом Кингисеппского городского Совета, а вскоре возглавил этот представительный орган. Впоследствии он занял пост заместителя мэра города, начиная с 1993 года. В 1996 году он был избран главой Кингисеппского района, получив поддержку 65% избирателей. В 2000 году его переизбрали на тот же пост; тогда его кандидатуру поддержали уже 93% проголосовавших.
В 2002 году перспективного руководителя назначили на должность вице-губернатора Ленинградской области — председателя комитета по управлению государственным имуществом и руководителя территориального органа Росимущества. В 2007 году ему была официально присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
С 2012 года Дрозденко занимает пост губернатора Ленинградской области. Его кандидатуру для рассмотрения Законодательным собранием региона выдвинул тогда еще президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, после чего областной парламент поддержал данное предложение. Полномочия Дрозденко истекали в мае 2017 года. Однако в мае 2015 года он досрочно сложил с себя полномочия и обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить участие в новых выборах, что в иных случаях законом не допускалось. Глава государства дал соответствующее разрешение, после чего назначил Дрозденко временно исполняющим обязанности губернатора до завершения выборной кампании.
На досрочных выборах 13 сентября 2015 года Александр Дрозденко получил поддержку 82,1% избирателей при явке 44,26%. 30 сентября того же года он официально вступил в должность губернатора Ленинградской области сроком на пять лет.
Личная жизнь
Дрозденко состоит в браке. Его жена, Ирина, занимает руководящие позиции в бизнесе и является совладелицей нескольких предприятий, среди которых нефтяной терминал «Усть-Лужской ПТК», компания, занимающаяся строительством домов, а также гостинично-развлекательный комплекс, расположенный в Кингисеппе. Кроме того, она входит в число валютных миллионеров и возглавляет правление благотворительного фонда «Место под солнцем».
В семье воспитываются две дочери: Юлия, родившаяся в 1986 году, и София, появившаяся на свет в 2002 году. Старшая дочь ранее работала во Внешэкономбанке. В 2015 году она вступила в брак с гражданином Франции. Торжество прошло на роскошной вилле Эфрусси-де-Ротшильд, расположенной на Лазурном берегу. По сведениям средств массовой информации, стоимость аренды данного объекта на одну ночь составила 16 тысяч евро.
Новый срок
Согласно опубликованной информации ЦИК, Дрозденко на выборах набрал 84,21% голосов избирателей по итогам обработки всех избирательных протоколов. Второе место занял кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев, получивший 6,69% голосов. Далее в списке идут Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с результатом 3,02%, Сергей Малинкович («Коммунисты России»), набравший 2,65%, и Сергей Лисовский («Зеленые»), которому отдали предпочтение 2,2% избирателей.
