В Екатеринбурге выпустили из СИЗО чиновника из структуры минстроя

В Екатеринбурге замдиректора «Фонда жилищного строительства» вышел из СИЗО
Игорь Дорофеев был задержан этим летом
Игорь Дорофеев был задержан этим летом

В Екатеринбурге выпустили из следственного изолятора Игоря Дорофеева, заместителя директора ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», которое является подведомственной организацией министерства строительства и развития культуры Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.

По данным агентства, Дорофеев был задержан в конце июля. Ему вменили статью о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Следствие обратилось в суд для изменения меры пресечения, ходатайство было удовлетворено. По домашним арестом он будет до 15 ноября», — рассказали в суде.

Следствие считает, что чиновник якобы может быть причастен к махинациям с закупкой квартир для сирот. Дорофеев мог пойти на сделку со следствием, и дать показания на других лиц, сказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Адвокат Дорофеева от комментариев по теме отказался, как и в свердловском СУ СК.

