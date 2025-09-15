В Екатеринбурге выпустили из СИЗО чиновника из структуры минстроя

В Екатеринбурге выпустили из следственного изолятора Игоря Дорофеева, заместителя директора ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», которое является подведомственной организацией министерства строительства и развития культуры Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.
По данным агентства, Дорофеев был задержан в конце июля. Ему вменили статью о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Следствие обратилось в суд для изменения меры пресечения, ходатайство было удовлетворено. По домашним арестом он будет до 15 ноября», — рассказали в суде.
Следствие считает, что чиновник якобы может быть причастен к махинациям с закупкой квартир для сирот. Дорофеев мог пойти на сделку со следствием, и дать показания на других лиц, сказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Адвокат Дорофеева от комментариев по теме отказался, как и в свердловском СУ СК.
