Пермские грибники начали собирать осенние опята. Фото

Пермяки делятся «уловом» осенних опят
Пермяки делятся «уловом» осенних опят Фото:

Грибники из Пермского края начали активно собирать осенние опята. Фотографии результатов тихой охоты они публикуют в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Опята „пошли“, кто интересовался. Собирали в Краснокамском районе», — написала Людмила Стомаченко.

Пользователь соцсети Ольга Кузнецова подметила, что сейчас растет второй слой опят. Любителям этих грибов лучше поторопиться и отправиться в лес.

Столько опят собрала пермячка в лесу
Столько опят собрала пермячка в лесу
Фото:

