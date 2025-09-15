Пермяки делятся «уловом» осенних опят
Грибники из Пермского края начали активно собирать осенние опята. Фотографии результатов тихой охоты они публикуют в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Опята „пошли“, кто интересовался. Собирали в Краснокамском районе», — написала Людмила Стомаченко.
Пользователь соцсети Ольга Кузнецова подметила, что сейчас растет второй слой опят. Любителям этих грибов лучше поторопиться и отправиться в лес.
Столько опят собрала пермячка в лесу
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!