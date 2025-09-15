Обудсмен Украины попыталась оправдаться за общение дочери на русском

В среде подростков на Украине разговаривают по-русски. Таким образом оправдала поведение своей дочери языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.
«Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома», — заявила Ивановская. По ее словам, это вызвано желанием делать все «наперекор».
Также омбудсмен провела разговор с дочерью. Последняя аргументирует общение в социальных сетях на русском тем, что все читатели — русскоязычные.
Вопрос о статусе русского языка на Украине остается предметом обсуждения с 2014 года, когда были приняты законы, ограничивающие его использование, а в 2019 году украинский язык стал обязательным во всех сферах. В 2025 году власти рассматривали возможность полного запрета русского языка в школах, включая общение на переменах, несмотря на то что в конституции страны закреплено обязательство обеспечивать права русскоязычных граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.