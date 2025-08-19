В конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского языка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Также он добавил, что, если президент Украины Владимир Зеленский так «печется» о конституции, то он посоветовал бы начать с первых ее статей.
Вопрос о статусе русского языка на Украине обострился после событий 2014 года, когда были приняты законы, ограничивающие его использование. В 2019 году украинский язык стал обязательным во всех сферах, а в 2025 году обсуждался полный запрет русского языка в школах, включая общение на переменах. Российская сторона неоднократно подчеркивала необходимость объективной международной оценки ситуации с правами русскоязычных граждан на Украине.
