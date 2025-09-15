Reuters: США готовы заблокировать TikTok на этой неделе

Власти США готовы заблокировать TikTok на территории страны уже на этой неделе, если китайская компания Bytedance, владеющая популярным сервисом, не продаст его американским инвесторам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства США.
«Правительство США готово разрешить запрет приложения социальной сети TikTok, если не удастся достичь соглашения о продаже компании китайской компании Bytedance», — пишет издание со ссылкой на представителя правительства США. Ключевой дедлайн для сделки установлен на 17 сентября — в этот день истекает очередной срок, назначенный американской стороной.
Решение о возможном запрете связано с опасениями Вашингтона по поводу хранения и обработки персональных данных американских пользователей. В Белом доме считают, что TikTok нарушает местные законы о защите данных и может представлять угрозу национальной безопасности.
