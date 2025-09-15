Сбежавшего из екатеринбургского СИЗО-1 арестанта Ивана Корюкова (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) задержали при участии спецотряда ГУФСИН. Подробности поимки беглеца URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.
Корюков был задержан вечером 15 сентября сотрудниками оперативного управления областного ГУФСИН, ФСБ, МВД и отряда спецназначения «Россы». «Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан», — сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. По данным URA.RU, Ивана поймали рядом с микрорайоном Уктус.
Его друга Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) силовики задержали ночью 8 сентября. Сопротивления он не оказал.
Мужчины были под стражей с весны 2023 года после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1, скорее всего, парни дожидались этапа. Ночью 1 сентября им удалось сбежать и скрыться. Против арестантов возбуждено новое дело. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
