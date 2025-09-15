Второго зека, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга, поймал спецотряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину поймали вечером 15 сентября
Мужчину поймали вечером 15 сентября Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Сбежавшего из екатеринбургского СИЗО-1 арестанта Ивана Корюкова (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) задержали при участии спецотряда ГУФСИН. Подробности поимки беглеца URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.

Корюков был задержан вечером 15 сентября сотрудниками оперативного управления областного ГУФСИН, ФСБ, МВД и отряда спецназначения «Россы». «Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан», — сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. По данным URA.RU, Ивана поймали рядом с микрорайоном Уктус.

Его друга Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) силовики задержали ночью 8 сентября. Сопротивления он не оказал.

Мужчины были под стражей с весны 2023 года после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1, скорее всего, парни дожидались этапа. Ночью 1 сентября им удалось сбежать и скрыться. Против арестантов возбуждено новое дело. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

Задержанный беглец
Задержанный беглец
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбежавшего из екатеринбургского СИЗО-1 арестанта Ивана Корюкова (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) задержали при участии спецотряда ГУФСИН. Подробности поимки беглеца URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ведомства. Корюков был задержан вечером 15 сентября сотрудниками оперативного управления областного ГУФСИН, ФСБ, МВД и отряда спецназначения «Россы». «Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан», — сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. По данным URA.RU, Ивана поймали рядом с микрорайоном Уктус. Его друга Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) силовики задержали ночью 8 сентября. Сопротивления он не оказал. Мужчины были под стражей с весны 2023 года после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1, скорее всего, парни дожидались этапа. Ночью 1 сентября им удалось сбежать и скрыться. Против арестантов возбуждено новое дело. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...